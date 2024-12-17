Уфимский подросток получил из-за ошибки ₽3 млн

Константин Носырев, которому на момент задержания было 15 лет, был осужден по статье о незаконном обороте наркотиков за попытку подработать «наркокурьером» вместе со своей матерью. Статья предусматривает ответственность с 16 лет, но в течение почти двух лет судебная система «не замечала» этой ошибки. Как ранее сообщал Mkset, по итогам проверки, ответственные сотрудники получили строгие выговоры.