Уфимский подросток получил из-за ошибки ₽3 млн

Posted 17 декабря, 11:26
Published 17 декабря, 11:26
Modified 17 декабря, 11:44
Updated 17 декабря, 11:44
Константин Носырев, которому на момент задержания было 15 лет, был осужден по статье о незаконном обороте наркотиков за попытку подработать «наркокурьером» вместе со своей матерью. Статья предусматривает ответственность с 16 лет, но в течение почти двух лет судебная система «не замечала» этой ошибки. Как ранее сообщал Mkset, по итогам проверки, ответственные сотрудники получили строгие выговоры.
По данным источников Mkset, Кировский районный суд Уфы частично удовлетворил иск Носырева о компенсации морального вреда, присудив ему 3 миллиона рублей. Адвокат Константина Айгуль Лексина заявила, что первоначально запрашивалась сумма в 100 миллионов рублей, а представители прокуратуры просили удовлетворить иск на 500 тысяч рублей. Адвокат выразила удовлетворение решением суда.
Хронологию событий читайте в соответствующем сюжете.