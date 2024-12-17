Накипь атакует: как спасти чайник и вернуть ему первозданную чистоту?

Posted 17 декабря, 12:22
Published 17 декабря, 12:22
Modified 17 декабря, 12:24
Updated 17 декабря, 12:24
Накипь — это осадок, который образуется из-за жесткой воды. В ней содержатся соли кальция и магния. Когда вы кипятите воду, эти соединения выпадают в осадок и оседают на стенках чайника. Со временем налет становится плотным и трудноудаляемым.
— Чистка чайника должна быть регулярной, чтобы избежать накопления солей, которые могут попадать в организм с водой, — объясняет Марина Веревкина, автор канала «Свекрови.Нет».
Накипь можно удалить разными способами, в зависимости от материала чайника. Металлические, стеклянные, пластиковые или фарфоровые — каждый требует своего подхода, чтобы не повредить поверхность.
Электрический чайник проще всего очистить, используя лимонную кислоту. Залейте пол-литра воды, добавьте 1-2 столовые ложки порошка и прокипятите. Затем дайте остыть, слейте раствор и протрите стенки губкой. Лимонная кислота мягко растворяет известковый налет, не повреждая спираль или корпус.
Для металлической посуды подходят профессиональные средства, такие как «Антинакипин» (примерная стоимость — 150 рублей). Но есть и бюджетный вариант: залейте в чайник 500 мл воды, добавьте стакан уксуса (9%), прокипятите, оставьте на час. После этого просто смойте остатки.
Стеклянный материал требует деликатного подхода. Попробуйте использовать яблочные очистки. Залейте их водой, прокипятите, а затем ополосните чайник. Этот способ не только удаляет налет, но и устраняет неприятный запах.
С пластиком нужно быть особенно осторожным. Для чистки подойдут натуральные средства — отвар картофельных очисток или легкий раствор соды. После кипячения обязательно промойте посуду, чтобы не осталось следов запаха.
Этот материал, как подчеркивает Марина Веревкина, «нельзя чистить абразивными средствами, чтобы не поцарапать поверхность». Идеальный способ — залить горячую воду с ложкой соды или оставить внутри кефир на ночь.
Чтобы накипь не превращалась в проблему, важно соблюдать простые правила:
Для тех, кто предпочитает профессиональные решения, подойдут такие продукты, как «Антинакипь». Но домашние методы, по мнению многих хозяек, ничуть не хуже. Лимонная кислота, уксус, сода или даже газированные напитки вроде «Кока-Колы» помогут справиться с налетом быстро и без лишних затрат.
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