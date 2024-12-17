Накипь атакует: как спасти чайник и вернуть ему первозданную чистоту?

Каждый раз, когда вы кипятите воду в чайнике, в нем накапливаются минеральные соли. Со временем они превращаются в плотный слой накипи, который не только портит вкус воды, но и может негативно сказаться на здоровье. Как же очистить чайник от этого налета без дорогих химических средств?

Накипь — это осадок, который образуется из-за жесткой воды. В ней содержатся соли кальция и магния. Когда вы кипятите воду, эти соединения выпадают в осадок и оседают на стенках чайника. Со временем налет становится плотным и трудноудаляемым. — Чистка чайника должна быть регулярной, чтобы избежать накопления солей, которые могут попадать в организм с водой, — объясняет Марина Веревкина, автор канала «Свекрови.Нет». Как эффективно очистить разные виды чайников? Накипь можно удалить разными способами, в зависимости от материала чайника. Металлические, стеклянные, пластиковые или фарфоровые — каждый требует своего подхода, чтобы не повредить поверхность. Как эффективно очистить разные виды чайников? . Фото: Изображение Midjourney Электрический чайник Электрический чайник проще всего очистить, используя лимонную кислоту. Залейте пол-литра воды, добавьте 1-2 столовые ложки порошка и прокипятите. Затем дайте остыть, слейте раствор и протрите стенки губкой. Лимонная кислота мягко растворяет известковый налет, не повреждая спираль или корпус. Металлический чайник Для металлической посуды подходят профессиональные средства, такие как «Антинакипин» (примерная стоимость — 150 рублей). Но есть и бюджетный вариант: залейте в чайник 500 мл воды, добавьте стакан уксуса (9%), прокипятите, оставьте на час. После этого просто смойте остатки. Стеклянный чайник Стеклянный материал требует деликатного подхода. Попробуйте использовать яблочные очистки. Залейте их водой, прокипятите, а затем ополосните чайник. Этот способ не только удаляет налет, но и устраняет неприятный запах. Пластиковый чайник С пластиком нужно быть особенно осторожным. Для чистки подойдут натуральные средства — отвар картофельных очисток или легкий раствор соды. После кипячения обязательно промойте посуду, чтобы не осталось следов запаха. Фарфоровый чайник Этот материал, как подчеркивает Марина Веревкина, «нельзя чистить абразивными средствами, чтобы не поцарапать поверхность». Идеальный способ — залить горячую воду с ложкой соды или оставить внутри кефир на ночь. Как предотвратить образование накипи? . Фото: Изображение Midjourney Как предотвратить образование накипи? Чтобы накипь не превращалась в проблему, важно соблюдать простые правила: Используйте фильтрованную воду для кипячения.

Не оставляйте воду в чайнике на долгое время.

Регулярно мойте стенки мягкой губкой.

Проводите профилактическую чистку раз в 1-2 месяца. Народные и профессиональные средства Для тех, кто предпочитает профессиональные решения, подойдут такие продукты, как «Антинакипь». Но домашние методы, по мнению многих хозяек, ничуть не хуже. Лимонная кислота, уксус, сода или даже газированные напитки вроде «Кока-Колы» помогут справиться с налетом быстро и без лишних затрат. Ранее эксперты рассказали, почему индукционные плиты стали новой любовью поваров. Сливая кипяток, вы разрушаете свою сантехнику — почему это не такая уж мелочь Узнать подробнее Читайте также: 5 мифов о посудомоечной машине в которые убеждают продавцы Ваш компьютер как новый: мастер-класс по чистке, который спасет от поломки Почему экраны телевизоров теряют яркость и выходят из строя: самые частые ошибки