Метель и оттепель ждут в Уфе

По прогнозам синоптиков на завтра, 18 декабря, в Башкирии и Уфе ожидается облачная погода с осадками. Ночью возможен снег, на юге региона — даже сильный. Днём снег будет не таким интенсивным, но всё же местами возможно умеренное выпадение осадков. В отдельных районах ночью ожидается метель, а днём стоит быть осторожным из-за гололёда. Ветер в этот день будет южным и юго-восточным со скоростью 7-12 м/с, но в некоторых местах порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью колеблется от -3 до -8°С, а днём ожидается от 0 до -5°С.