Метель и оттепель ждут в Уфе

Posted 17 декабря, 11:04
Published 17 декабря, 11:04
Modified 17 декабря, 13:09
Updated 17 декабря, 13:09
По прогнозам синоптиков на завтра, 18 декабря, в Башкирии и Уфе ожидается облачная погода с осадками. Ночью возможен снег, на юге региона — даже сильный. Днём снег будет не таким интенсивным, но всё же местами возможно умеренное выпадение осадков. В отдельных районах ночью ожидается метель, а днём стоит быть осторожным из-за гололёда. Ветер в этот день будет южным и юго-восточным со скоростью 7-12 м/с, но в некоторых местах порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью колеблется от -3 до -8°С, а днём ожидается от 0 до -5°С.
В Уфе также прогнозируется облачная погода с осадками. Ночью возможен снег, а днём — небольшой. Ветер в столице будет аналогичным: южный и юго-восточный, с порывами до 17 м/с. Температура в Уфе ночью составит -3…-5°С, а днём — от -1 до -3°С. Следует отметить, что на автодорогах Башкирии могут возникнуть снежные заносы и гололедица. Видимость в условиях снега может ухудшиться до 1-2 км, а ночью — до 500 м и менее.
Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность при усилении ветра.
— Лучше избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами и другими потенциально опасными объектами. Автовладельцам стоит выбирать места для парковки вдали от насаждений и ненадежных построек, — советуют специалисты.