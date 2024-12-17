Малолетние вандалы осквернили ВДВ в Башкирии

В местном телеграм-канале опубликовали кадры, на которых видно, как в парке «Волна» в Затоне подросток забрался на памятник воинам-десантникам под одобрительные возгласы своих товарищей. Парни не просто решили изучить монумент и сделать парочку кадров: молодой человек взрывал петарды прямо на памятнике, параллельно нецензурно посылая прохожих куда подальше.