Малолетние вандалы осквернили ВДВ в Башкирии

Posted 17 декабря, 11:51
Published 17 декабря, 11:51
Modified 17 декабря, 16:37
Updated 17 декабря, 16:37
В местном телеграм-канале опубликовали кадры, на которых видно, как в парке «Волна» в Затоне подросток забрался на памятник воинам-десантникам под одобрительные возгласы своих товарищей. Парни не просто решили изучить монумент и сделать парочку кадров: молодой человек взрывал петарды прямо на памятнике, параллельно нецензурно посылая прохожих куда подальше.
В полиции такую эмоциональную прогулку в парке не оценили. Правоохранители уже установили личности всех парней, участвовавших в осквернение памятника, и выясняют обстоятельства случая перед возбуждением уголовного дела о вандализме.
Ранее Mkset сообщил, что 15-летний торговец наркотиками получил ₽3 млн из-за ошибки суда.