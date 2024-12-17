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Posted 17 декабря, 11:51

Published 17 декабря, 11:51

Modified 17 декабря, 16:37

Updated 17 декабря, 16:37

Полиция нашла осквернивших памятник детей в Уфе

Малолетние вандалы осквернили ВДВ в Башкирии

17 декабря 2024, 11:51
Фото: 1MI.

Полиция нашла осквернивших памятник детей в Уфе

Правоохранители выяснили личности всех подростков, осквернивших памятник воинам-десантникам в Уфе, сообщили в ведомстве во вторник, 17 декабря.

В местном телеграм-канале опубликовали кадры, на которых видно, как в парке «Волна» в Затоне подросток забрался на памятник воинам-десантникам под одобрительные возгласы своих товарищей. Парни не просто решили изучить монумент и сделать парочку кадров: молодой человек взрывал петарды прямо на памятнике, параллельно нецензурно посылая прохожих куда подальше.

Видео: https://t.me/bdtprb
.

В полиции такую эмоциональную прогулку в парке не оценили. Правоохранители уже установили личности всех парней, участвовавших в осквернение памятника, и выясняют обстоятельства случая перед возбуждением уголовного дела о вандализме.

Ранее Mkset сообщил, что 15-летний торговец наркотиками получил ₽3 млн из-за ошибки суда.

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