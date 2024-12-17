Как хранить чеснок зимой и не потерять его вкус и пользу: проверенные методы

Чтобы чеснок хранился долго и не терял свои качества, его нужно правильно подготовить. Подготовка начинается еще на этапе уборки урожая. Если чеснок с вашего огорода, убедитесь, что он вызрел. Это легко определить: у зрелого чеснока плотные головки, а зубчики покрыты сухой шелухой.