Как хранить чеснок зимой и не потерять его вкус и пользу: проверенные методы

Posted 17 декабря, 11:01
Published 17 декабря, 11:01
Modified 17 декабря, 11:03
Updated 17 декабря, 11:03
Чтобы чеснок хранился долго и не терял свои качества, его нужно правильно подготовить. Подготовка начинается еще на этапе уборки урожая. Если чеснок с вашего огорода, убедитесь, что он вызрел. Это легко определить: у зрелого чеснока плотные головки, а зубчики покрыты сухой шелухой.
— Не используйте чеснок с повреждениями — такие головки быстро начинают гнить. Лучше всего хранятся тугие и полностью созревшие экземпляры, — напоминают эксперты сайта MyDecor.
После сбора урожая важно просушить чеснок. Для этого оставьте его на открытом воздухе (но под крышей, чтобы избежать влаги) на 5–7 дней. Затем тщательно очистите головки от земли, удалите поврежденные зубчики, обрежьте корешки и стебли. Оставьте около 5–7 см стебля — это поможет чесноку сохранять влагу. Если планируете плести чесночные косы, стебли можно оставить длиннее.
Сорт чеснока также играет роль. Яровые сорта, посаженные весной, хранятся дольше, до 6–8 месяцев. Озимые же, собранные летом, начинают портиться уже через 3–4 месяца.
— Чтобы сохранить озимый чеснок, его можно использовать для зимних заготовок, например, перемолоть с солью или маслом, — советуют хозяйки.
Чеснок любит темноту, сухость и стабильную температуру. Эти три условия — ключевые для сохранения его свежести. Идеальная температура для ярового чеснока — +15…+20 °С, а для озимого — +7…+10 °С.
Подсобные помещения, такие как погреба, подвалы или сараи, подходят для хранения только при условии, что там нет сырости и резких перепадов температур. Для квартиры хорошими местами станут кладовка, нижние шкафы на кухне или утепленный балкон.
— Главное — избегать близости отопительных приборов. Избыточное тепло сушит чеснок, он теряет влагу и вкус, — предупреждает Алексей, садовод и автор канала «Идеальный сад».
Для сохранности чеснока многие используют стеклянные банки. Простерилизуйте трехлитровую банку, уложите головки плотно, но не давите их друг к другу. Вместо крышки используйте марлю или ткань, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
Чтобы чеснок меньше соприкасался друг с другом, его можно пересыпать солью или древесной золой. Это также предотвращает избыточное увлажнение.
Другой популярный способ — хранение в сетчатых ящиках или корзинах. На дно таких емкостей рекомендуется положить бумагу или газету, чтобы она впитывала влагу. Головки чеснока раскладывают в один слой. Ящики можно поставить под кровать или на полки в кладовой.
— Старый и проверенный способ — использовать капроновые чулки. Чеснок складывают внутрь, завязывают узлом и подвешивают. Это обеспечивает отличную циркуляцию воздуха, — делится Алексей.
Керамические банки для хранения чеснока — более современный, но дорогой вариант. Такие емкости, часто с отверстиями для вентиляции, стоят от 800 рублей и продаются в магазинах интерьера или на маркетплейсах.
Если места для больших объемов чеснока нет, можно использовать альтернативные методы. Например, перемолоть озимый чеснок с солью и заморозить в формочках для льда. Такие порции удобно добавлять в супы и рагу.
Некоторые хозяйки засыпают чеснок мукой или мелкими древесными опилками. Эти материалы поглощают влагу и предотвращают загнивание.
Для тех, кто хочет придать кухне уют, подойдет метод плетения чесночных косичек. Это не только практично, но и красиво. Такие косы подвешивают на стенах кухни, где они становятся декоративным элементом интерьера.
Чтобы чеснок оставался свежим, его нужно периодически проверять. Раз в месяц перебирайте головки, удаляйте поврежденные или начавшие портиться. Это предотвратит заражение остальных запасов.
— Перебор запасов — залог того, что к весне вы не обнаружите вместо ароматного чеснока сухие, непригодные головки, — напоминает Алексей.
Хранение чеснока в холодильнике возможно, но это не самый удачный способ. Из-за высокой влажности головки быстро становятся мягкими и теряют вкус.
Если другого выхода нет, используйте бумажные пакеты, которые обеспечат минимальную вентиляцию. Но лучше держать чеснок в прохладном месте вне холодильника.
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