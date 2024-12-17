Хоккеист из Башкирии погиб на СВО

Ильнур Газизович Баймухаметов родился в 1985 году и вырос в Абзаково. Он окончил местную школу, а затем продолжил обучение в Стерлитамакском колледже физкультуры, управления и сервиса. После службы в армии, которую он проходил в Оренбургской области, Ильнур подписал контракт и служил на военной базе в Абхазии с 2015 года.