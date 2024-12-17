Хоккеист из Башкирии погиб на СВО

Posted 17 декабря, 05:24
Published 17 декабря, 05:24
Modified 17 декабря, 10:17
Updated 17 декабря, 10:17
Ильнур Газизович Баймухаметов родился в 1985 году и вырос в Абзаково. Он окончил местную школу, а затем продолжил обучение в Стерлитамакском колледже физкультуры, управления и сервиса. После службы в армии, которую он проходил в Оренбургской области, Ильнур подписал контракт и служил на военной базе в Абхазии с 2015 года.
С марта по август 2022 года Ильнур участвовал в специальной военной операции, где проявил мужество и профессионализм, командуя артиллерийским орудием. За свои заслуги он был представлен к Ордену Мужества. В октябре 2023 года он снова ушел на фронт добровольцем, служа стрелком в штурмовом отряде.
Помимо своей военной карьеры, Ильнур был известен как талантливый хоккеист. Он играл за молодежную команду Абзаково на позиции вратаря и пользовался уважением среди своих товарищей по команде.
Прощание с Ильнуром состоялось только спустя год после его смерти.
— Он погиб год назад 11 декабря, но проводить его мы смогли только 16 декабря 2024 года. От лица всех белоречан выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Ильнура, — пишет Андрей Иванюта.
Как ранее сообщал Mkset, в День Героев Отечества в Уфе открыли мемориальную доску в честь врача, погибшего на специальной военной операции.