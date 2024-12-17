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Posted 17 декабря, 05:24

Published 17 декабря, 05:24

Modified 17 декабря, 10:17

Updated 17 декабря, 10:17

Хоккеист из Башкирии погиб на СВО

Хоккеист из Башкирии погиб на СВО

17 декабря 2024, 05:24
Фото: Андрей Иванюта.
В Абзаково состоялась прощальная церемония для старшего сержанта Ильнура Баймухаметова, сообщает во вторник, 17 декабря, глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

Ильнур Газизович Баймухаметов родился в 1985 году и вырос в Абзаково. Он окончил местную школу, а затем продолжил обучение в Стерлитамакском колледже физкультуры, управления и сервиса. После службы в армии, которую он проходил в Оренбургской области, Ильнур подписал контракт и служил на военной базе в Абхазии с 2015 года.

С марта по август 2022 года Ильнур участвовал в специальной военной операции, где проявил мужество и профессионализм, командуя артиллерийским орудием. За свои заслуги он был представлен к Ордену Мужества. В октябре 2023 года он снова ушел на фронт добровольцем, служа стрелком в штурмовом отряде.

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Помимо своей военной карьеры, Ильнур был известен как талантливый хоккеист. Он играл за молодежную команду Абзаково на позиции вратаря и пользовался уважением среди своих товарищей по команде.

Прощание с Ильнуром состоялось только спустя год после его смерти.

— Он погиб год назад 11 декабря, но проводить его мы смогли только 16 декабря 2024 года. От лица всех белоречан выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Ильнура, — пишет Андрей Иванюта.
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Как ранее сообщал Mkset, в День Героев Отечества в Уфе открыли мемориальную доску в честь врача, погибшего на специальной военной операции.

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