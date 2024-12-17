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Posted 17 декабря, 07:38

Published 17 декабря, 07:38

Modified 17 декабря, 09:55

Updated 17 декабря, 09:55

Хабиров отругал коммунальщиков за некачественную уборку снега

Хабиров озвучил зимние претензии

17 декабря 2024, 07:38
Фото: 1MI.

Хабиров отругал коммунальщиков за некачественную уборку снега

Глава Башкирии Радий Хабиров дал нагоняй министерству ЖКХ РБ за сезонную уборку городов во вторник, 17 декабря.

Хабиров оказался недоволен уборкой снега в республике и публично отругал МинЖКХ Республики Башкортостан:

— Я посмотрел, как зима началась, фонить начинает уборка снега на дорогах. Еще снега как такового не было, а уже начинаете заваливаться, — отметил глава региона.

В соцсетях жители региона поддержали недовольство Хабирова: больше половины комментаторов оценили уборку Уфы на ноль по десятибалльной шкале.

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Ранее Mkset сообщал, что жителям региона стоит готовиться к хард-квесту от погоды: сильные заморозки, непрекращающиеся метели и дороги-катки скуют Башкирию.

Недавно главы уфимских районов наперегонки отчитывались об уборке снега на подвластных территориях: о променаде возле уборочной техники главы Октябрьского района и семье добровольцев, расчищающих Кировский район рассказал Mkset.

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