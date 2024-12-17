Хабиров озвучил зимние претензии

Posted 17 декабря, 07:38
Published 17 декабря, 07:38
Modified 17 декабря, 09:55
Updated 17 декабря, 09:55
Хабиров оказался недоволен уборкой снега в республике и публично отругал МинЖКХ Республики Башкортостан:
— Я посмотрел, как зима началась, фонить начинает уборка снега на дорогах. Еще снега как такового не было, а уже начинаете заваливаться, — отметил глава региона.
В соцсетях жители региона поддержали недовольство Хабирова: больше половины комментаторов оценили уборку Уфы на ноль по десятибалльной шкале.
Ранее Mkset сообщал, что жителям региона стоит готовиться к хард-квесту от погоды: сильные заморозки, непрекращающиеся метели и дороги-катки скуют Башкирию.
Недавно главы уфимских районов наперегонки отчитывались об уборке снега на подвластных территориях: о променаде возле уборочной техники главы Октябрьского района и семье добровольцев, расчищающих Кировский район рассказал Mkset.