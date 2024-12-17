Город завалило месячной нормой снега

Posted 17 декабря, 06:34
Published 17 декабря, 06:34
Modified 17 декабря, 10:13
Updated 17 декабря, 10:13
В своем обращении к жителям города Эльдар Валидов сообщил, что снегопад продолжается, и коммунальные службы работают в усиленном режиме, используя весь имеющийся комплекс техники. Ночная смена снегоуборочной техники продлилась до шести часов утра.
Однако не все жители города довольны темпами уборки. Многие выражают недовольство по поводу того, что дороги и тротуары не очищены от снега так быстро, как хотелось бы. Однако в администрации города ответили, что работы ведутся планомерно.
— Жилищно-коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Моментально убрать снег везде невозможно. Для устранения последствий снежного циклона потребуется время, — комментируют в мэрии.
Как ранее сообщал Mkset, 16 декабря в Башкортостане из-за сильного снегопада были введены ограничения движения на ряде дорог. В Уфе же сильный ветер повалил установленную новогоднюю ель.