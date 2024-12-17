Елочные базары открылись в Уфе: какой выбор есть у горожан

Мы же решили съездить на улицу Зорге, где по соседству расположились два базарчика. Выглядят они довольно скромно. Точка на площади возле Дворца спорта, если бы не было вывески, слегка потерялась на фоне огромной елки, которую установили к празднику в центре площади. Разумеется, покупают деревья гораздо меньшей высоты, от метра и выше. Цена, по словам продавца, колеблется от 1500 до 2500-3000 рублей.