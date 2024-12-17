Елочные базары открылись в Уфе: какой выбор есть у горожан

Posted 17 декабря, 09:43
Published 17 декабря, 09:43
Modified 17 декабря, 09:45
Updated 17 декабря, 09:45
Всего в городе более 15 официальных точек продаж главного атрибута Нового года, плюс елки можно купить возле крупных торговых центров, на ярмарках и на фермерских рынках. Список елочных базаров с адресами можно посмотреть на фото.
Мы же решили съездить на улицу Зорге, где по соседству расположились два базарчика. Выглядят они довольно скромно. Точка на площади возле Дворца спорта, если бы не было вывески, слегка потерялась на фоне огромной елки, которую установили к празднику в центре площади. Разумеется, покупают деревья гораздо меньшей высоты, от метра и выше. Цена, по словам продавца, колеблется от 1500 до 2500-3000 рублей.
«Довольно бойко распродаем, — рассказал Mkset мужчина, разгружавший елки из машины. — Есть и „букеты“ из ели, по 300 рублей».
Вывезти товар, если у вас нет машины, можно с помощью сервисов доставки, подсказал он.
Через дорогу возле дома №44 на Зорге — другая точка. Этот базар выглядит поцивильнее, продавец успел выставить деревья так, чтобы покупатели смогли их рассмотреть во всей красе.
Здесь в продаже только сосны и пихты. Разброс цен на деревья большой: сосны стоят от 1000 до 2500 рублей, пихты — от 2000 до 8000.
«Вы выбирайте, я вам подскажу, сколько стоит, — вступил в диалог хозяин елочного базара. — Самый дешевый вариант — ветки по 250 рублей».
Добавим, что елки, пихты и сосны можно будет купить до 31 декабря. Но тянуть до последнего дня, если вы решили поставить у себя дома натуральное дерево, все же не стоит.