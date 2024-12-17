Ефимов рассказал, что Москва выделила 25 га земли для строительства производств

Владимир Ефимов заявил, что с марта 2022 года инвесторы получили возможность арендовать земельные участки для возведения производств по символической цене — всего один рубль за год. За это время город предоставил более 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа. На этих участках планируется построить объекты общей площадью около 275 тысяч квадратных метров. Ожидаемый объём инвестиций в реализацию данных проектов превышает 20 миллиардов рублей, также планируется создать более 2,5 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал mos.ru.