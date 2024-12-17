Ефимов рассказал, что Москва выделила 25 га земли для строительства производств

Posted 17 декабря, 14:20
Published 17 декабря, 14:20
Modified 17 декабря, 14:21
Updated 17 декабря, 14:21
Владимир Ефимов заявил, что с марта 2022 года инвесторы получили возможность арендовать земельные участки для возведения производств по символической цене — всего один рубль за год. За это время город предоставил более 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа. На этих участках планируется построить объекты общей площадью около 275 тысяч квадратных метров. Ожидаемый объём инвестиций в реализацию данных проектов превышает 20 миллиардов рублей, также планируется создать более 2,5 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал mos.ru.
Один из проектов предполагает создание комплекса на юго-востоке города, где компании из отраслей лёгкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности смогут разместить свои производства. Также инвесторы планируют строительство современных заводов по производству станков и строительных материалов.
В соответствии с поручением Сергея Собянина Москва активно поддерживает столичных промышленников. Для локализации станкостроительного производства рядом с индустриальным парком «Руднево» инвестору был предоставлен земельный участок площадью более 10 гектаров по льготной ставке один рубль в год и льготный инвестиционный кредит. Завод станет якорным предприятием по разработке и выпуску отечественных станков для высокотехнологичных отраслей промышленности и предоставит 1,1 тысячи рабочих мест.
Также в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на площадке «Руднево» будет создано предприятие по выпуску товаров для дома и сада.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что с начала 2024 года с инвесторами были заключены договоры аренды на пять участков общей площадью свыше 22 гектаров на юго-востоке столицы для строительства производственных объектов площадью почти 244 тысячи квадратных метров. Эти договоры заключены на пятилетний срок без проведения торгов по льготной ставке один рубль в год.
Как ранее отметил мэр столицы Сергей Собянин, в рамках МаИП город предоставил инвесторам и застройщикам 50 земельных участков по льготной ставке в один рубль в год.