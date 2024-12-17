«Единая Россия»: К 2031 году предстоит отремонтировать около 11 тысяч школ

Posted 17 декабря, 10:13
Published 17 декабря, 10:13
Modified 17 декабря, 10:13
Updated 17 декабря, 10:13
Выступая на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием Минпросвещения и регионов, Якушев сказал, что выполнение этого поручения президента станет одним из приоритетов ЕР на ближайшие годы.
Владимир Якушев отметил, что в рамках реализации программы в эксплуатацию введены 1682 детских сада и 1439 школ. В 2024 году, по его словам, построено 98 школ, а до конца года должны быть сданы еще 134.
Секретарь генсовета ЕР отметил, что капитальный ремонт новых школ уже полностью выполнен в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Риски по срокам строительства есть в отношении 77 школ и семи детсадов в 38 регионах. В связи с этим Якушев заявил, что контроль за работой подрядных организаций должен осуществляться прямо на стройплощадках. Он призвал разворачивать на объектах штабы.
Результаты работы по капремонту и строительству образовательных учреждений будут учитываться при подготовке ЕР к выборам, заверил Владимир Якушев. Партия уже закрепила депутатов за всеми объектами.
Со своей стороны глава Минпросвещения России Сергей Кравцов обратил внимание, что работа ЕР и министерства позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей стране. Он уточнил, что глава государства поручил построить 1300 школ до конца текущего года. Уже введено более 1400 объектов. Также построили 1682 детских сада, начиная с 2019 года, решив проблему доступности дошкольного образования, сказал Кравцов.
В завершение Владимир Якушев поблагодарил коллег за работу и поручил еще более тщательно организовать все процессы по президентским программам, сообщает сайт партии ER.RU.
Он призвал контролировать подрядчиков, мониторить их финансовое состояние, возникающие проблемы, чтобы было понимание, кто заходит на объект. Долгостроев быть не должно, подчеркнул Якушев.