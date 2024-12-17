«Единая Россия»: К 2031 году предстоит отремонтировать около 11 тысяч школ

Секретарь генсовета ЕР отметил, что капитальный ремонт новых школ уже полностью выполнен в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Риски по срокам строительства есть в отношении 77 школ и семи детсадов в 38 регионах. В связи с этим Якушев заявил, что контроль за работой подрядных организаций должен осуществляться прямо на стройплощадках. Он призвал разворачивать на объектах штабы.