Бедные воспитатели устроили праздничный заруб

Posted 17 декабря, 04:58
Published 17 декабря, 04:58
Modified 17 декабря, 10:26
Updated 17 декабря, 10:26
В селе Исянгулово Зианчуринского района работники детсада взяли на себя смелую задачу — вырубить ледовые скульптуры для своих юных подопечных. В условиях ограниченного бюджета и нехватки средств на новогодние украшения они проявили изобретательность. Две женщины — инструктор по физкультуре и помощник воспитателя — вместе с охранником учреждения в течение трех дней создавали ледяные шедевры после работы.
— Обычно мы зовем мастеров, но в этом году решили сделать все сами, — делится старший воспитатель Земфира Юлдашбаева.
Вместо ледорубов у них был только топор. Однако, это не испортило задумку. Так, по итогу, скульптуры змеи и розы стали символами новогоднего настроения для многих детей.
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