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Posted 17 декабря, 04:58

Published 17 декабря, 04:58

Modified 17 декабря, 10:26

Updated 17 декабря, 10:26

Бедные воспитатели устроили праздничный заруб

Бедные воспитатели устроили праздничный заруб

17 декабря 2024, 04:58
Фото: 1MI.
В Башкирии сотрудники детского сада решили создать новогоднее чудо своими руками, сообщает во вторник, 17 декабря, «UTV».

В селе Исянгулово Зианчуринского района работники детсада взяли на себя смелую задачу — вырубить ледовые скульптуры для своих юных подопечных. В условиях ограниченного бюджета и нехватки средств на новогодние украшения они проявили изобретательность. Две женщины — инструктор по физкультуре и помощник воспитателя — вместе с охранником учреждения в течение трех дней создавали ледяные шедевры после работы.

— Обычно мы зовем мастеров, но в этом году решили сделать все сами, — делится старший воспитатель Земфира Юлдашбаева.

Вместо ледорубов у них был только топор. Однако, это не испортило задумку. Так, по итогу, скульптуры змеи и розы стали символами новогоднего настроения для многих детей.

Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии появился очаровательный питон, единственный в своем роде в России.

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