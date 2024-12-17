Бедные воспитатели устроили праздничный заруб

В селе Исянгулово Зианчуринского района работники детсада взяли на себя смелую задачу — вырубить ледовые скульптуры для своих юных подопечных. В условиях ограниченного бюджета и нехватки средств на новогодние украшения они проявили изобретательность. Две женщины — инструктор по физкультуре и помощник воспитателя — вместе с охранником учреждения в течение трех дней создавали ледяные шедевры после работы.