Бассейн построят в парке «Патриот» в Башкирии

Posted 17 декабря, 08:17
Published 17 декабря, 08:17
Modified 17 декабря, 09:50
Updated 17 декабря, 09:50
С момента открытия парка здесь прошли сборы более 24,5 тысячи человек, включая школьников и студентов колледжей. В 2024 году парк уже принял свыше 12 тысяч ребят. Как стало известно, в рамках развития парка были построены два новых модульных корпуса, которые могут одновременно разместить до 400 участников. Также был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который будет доступен не только для участников сборов, но и для местных жителей. Кроме того, завершено строительство большой столовой и конференц-зала.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что работа по улучшению инфраструктуры парка продолжится. В планах — ремонт еще одного корпуса и проектирование нового бассейна, что позволит расширить возможности для проведения спортивных мероприятий.
— Про филиалы «Патриота» в районах Республики Башкортостан не забываем. Первый из них, в Стерлибашевском районе, откроем уже в 2025 году. Сейчас там идут ремонтные работы, — добавил Радий Хабиров.
Как ранее сообщал Mkset, в Белорецком районе вскоре появятся базы отдыха, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей.