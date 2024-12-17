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Posted 17 декабря, 08:17

Published 17 декабря, 08:17

Modified 17 декабря, 09:50

Updated 17 декабря, 09:50

«Патриот» получил филиалы в Башкортостане

Бассейн построят в парке «Патриот» в Башкирии

17 декабря 2024, 08:17
Фото: mkset.ru.

«Патриот» получил филиалы в Башкортостане

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Радий Хабиров
За время работы парк имени Героя России Максима Серафимова стал популярным местом для патриотических мероприятий, сообщает во вторник, 17 декабря, Глава Башкирии Радий Хабиров.

С момента открытия парка здесь прошли сборы более 24,5 тысячи человек, включая школьников и студентов колледжей. В 2024 году парк уже принял свыше 12 тысяч ребят. Как стало известно, в рамках развития парка были построены два новых модульных корпуса, которые могут одновременно разместить до 400 участников. Также был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который будет доступен не только для участников сборов, но и для местных жителей. Кроме того, завершено строительство большой столовой и конференц-зала.

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что работа по улучшению инфраструктуры парка продолжится. В планах — ремонт еще одного корпуса и проектирование нового бассейна, что позволит расширить возможности для проведения спортивных мероприятий.

— Про филиалы «Патриота» в районах Республики Башкортостан не забываем. Первый из них, в Стерлибашевском районе, откроем уже в 2025 году. Сейчас там идут ремонтные работы, — добавил Радий Хабиров.
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Как ранее сообщал Mkset, в Белорецком районе вскоре появятся базы отдыха, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей.

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