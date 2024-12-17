Бассейн построят в парке «Патриот» в Башкирии

С момента открытия парка здесь прошли сборы более 24,5 тысячи человек, включая школьников и студентов колледжей. В 2024 году парк уже принял свыше 12 тысяч ребят. Как стало известно, в рамках развития парка были построены два новых модульных корпуса, которые могут одновременно разместить до 400 участников. Также был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который будет доступен не только для участников сборов, но и для местных жителей. Кроме того, завершено строительство большой столовой и конференц-зала.