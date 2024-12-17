Башкирский мёд покорил Казань

Мужчина избрал редкий способ получения мёда. Его пчёлы живут в ульях в дуплах деревьев. Муртаза Султангулов получает так мёд уже не одно десятилетие. Среди коллег он — живая легенда. Пчеловодство — бизнес его семьи на протяжении нескольких поколений. Еще в 1941 году семья Султангуловых поставила первые рамки для сбора мёда. Пчёлы приносят жидкое золото семейству из Башкирии, которая славится своим мёдом на весь мир, по сей день.