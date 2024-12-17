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Posted 17 декабря, 18:48

Published 17 декабря, 18:48

Modified 17 декабря, 19:02

Updated 17 декабря, 19:02

Башкирский мёд покорил Казань

Башкирский мёд покорил Казань

17 декабря 2024, 18:48
Фото: mkset.ru.
В Татарстане состоялся аграрный форум: пчеловоды со всего Поволжья обсуждали перспективы выживания отрасли на фоне мора насекомых и хвастались друг перед другом своим жидким золотом.

Издание «Бизнес Online» выпустило репортаж с прошедшего в Казани форума пчеловодов. Как оказалось, в столице Татарстана всех покорил пчеловод из Башкирии. Мастером производства жидкого золота оказался Муртаза Султангулов из деревни Старый Четырман в Федоровском районе Башкортостана.

Мужчина избрал редкий способ получения мёда. Его пчёлы живут в ульях в дуплах деревьев. Муртаза Султангулов получает так мёд уже не одно десятилетие. Среди коллег он — живая легенда. Пчеловодство — бизнес его семьи на протяжении нескольких поколений. Еще в 1941 году семья Султангуловых поставила первые рамки для сбора мёда. Пчёлы приносят жидкое золото семейству из Башкирии, которая славится своим мёдом на весь мир, по сей день.

Мустафа Султангулов, заложивший семейный бизнес в 1941 годуМустафа Султангулов, заложивший семейный бизнес в 1941 году
Мустафа Султангулов, заложивший семейный бизнес в 1941 году. Фото: Роман Подпорин. ashzori.ru
Башкирский мёд признали низкокачественным
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Напомним, ранее эксперты признали башкирский мёд низкокачественным.

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