Башкирия превращается в базар

Согласно новым правилам, регионы теперь могут самостоятельно устанавливать нормы минимальной обеспеченности населения торговыми площадями. В Башкортостане разработали проект постановления, который учитывает специфику каждого муниципального района и городского округа. Теперь расчет будет основываться на едином коэффициенте — 4,5 объекта на 10 000 человек. Это значительно отличается от прежних норм, действовавших до мая 2023 года, когда на каждые 10 000 жителей приходился всего один киоск.