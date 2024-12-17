Башкирия превращается в базар

Posted 17 декабря, 04:32
Published 17 декабря, 04:32
Modified 17 декабря, 10:31
Updated 17 декабря, 10:31
Правительство Башкирии решило обновить правила, касающиеся торговых площадок. На заседании правительства было отмечено, что текущие нормативы обеспеченности населения стационарными торговыми объектами превышают 200%. Она сейчас составляет около 23 тысяч торговых единиц.
Согласно новым правилам, регионы теперь могут самостоятельно устанавливать нормы минимальной обеспеченности населения торговыми площадями. В Башкортостане разработали проект постановления, который учитывает специфику каждого муниципального района и городского округа. Теперь расчет будет основываться на едином коэффициенте — 4,5 объекта на 10 000 человек. Это значительно отличается от прежних норм, действовавших до мая 2023 года, когда на каждые 10 000 жителей приходился всего один киоск.
Кроме того, новая методика расширяет понятие «торговая площадь», включая не только точки продажи печатной продукции, но также магазины и отделения Почты России.