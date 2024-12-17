Башкирия спасает от голода страны СССР

Posted 17 декабря, 07:34
Published 17 декабря, 07:34
Modified 17 декабря, 09:59
Updated 17 декабря, 09:59
По данным Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан, с начала 2024 года объемы экспорта пшеничной и ржаной муки из региона выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 9 января по 13 декабря 2024 года фитосанитарными специалистами было проконтролировано более 16 тысяч тонн муки, отправленной в страны СНГ — Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.
Стоит отметить, что все партии прошли строгий контроль качества: специалисты отдела карантина растений и качества зерна провели исследования в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердив соответствие продукции требованиям стран-импортеров. Интересно отметить, что за аналогичный период прошлого года было экспортировано чуть более 9 тысяч тонн муки. Таким образом, рост составил более 80%.
Как ранее сообщал Mkset, азербайджанцы смогут насладиться вкусом качественной индейки из Башкирии. В декабре 2024 года очередная партия замороженных полуфабрикатов отправилась в Баку.