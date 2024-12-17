Башкирия спасает от голода страны СССР

По данным Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан, с начала 2024 года объемы экспорта пшеничной и ржаной муки из региона выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 9 января по 13 декабря 2024 года фитосанитарными специалистами было проконтролировано более 16 тысяч тонн муки, отправленной в страны СНГ — Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.