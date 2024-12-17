mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 07:34

Published 17 декабря, 07:34

Modified 17 декабря, 09:59

Updated 17 декабря, 09:59

Башкортостан наладил экспорт муки

Башкирия спасает от голода страны СССР

17 декабря 2024, 07:34
Фото: 1MI.

Башкортостан наладил экспорт муки

Экспорт муки в страны СНГ превзошел показатели предыдущего года более чем на 7000 тонн, сообщает во вторник, 17 декабря, Россельхознадзор по РБ.

По данным Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан, с начала 2024 года объемы экспорта пшеничной и ржаной муки из региона выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 9 января по 13 декабря 2024 года фитосанитарными специалистами было проконтролировано более 16 тысяч тонн муки, отправленной в страны СНГ — Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

Стоит отметить, что все партии прошли строгий контроль качества: специалисты отдела карантина растений и качества зерна провели исследования в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердив соответствие продукции требованиям стран-импортеров. Интересно отметить, что за аналогичный период прошлого года было экспортировано чуть более 9 тысяч тонн муки. Таким образом, рост составил более 80%.

Как ранее сообщал Mkset, азербайджанцы смогут насладиться вкусом качественной индейки из Башкирии. В декабре 2024 года очередная партия замороженных полуфабрикатов отправилась в Баку.

Башкирия накормит халяль Азербайджан
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимская высотка превратилась в парилкуВсе трассы открыли после метели в БашкирииСамолет пропал в буране в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Экономика#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Казахстан#Белебей#Мелеуз#Грузия#Туркменистан#Экспорт#Республика Башкортостан#Армения#Азербайджан#Россельхознадзор#Узбекистан#Лаборатория#Мука#СНГ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика