mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 17:46

Published 17 декабря, 17:46

Modified 17 декабря, 17:49

Updated 17 декабря, 17:49

Back to USSR: введение продуктовых карточек рассматривают в России

Back to USSR: введение продуктовых карточек рассматривают в России

17 декабря 2024, 17:46
Фото: mkset.ru.
Сюжет
Цены на продукты
Введение карточек для покупки продуктов в России сможет помочь в направленной социальной поддержке тех граждан, кто в этом действительно нуждается, предоставляя им возможность получать важные товары, заявил экономист Игорь Балынин в интервью «Газете.Ru».

Экономист Игорь Балынин отметил, что эта мера будет способствовать обеспечению продовольствием социально уязвимых категорий населения и поддержит отечественных производителей.

— Продуктовые карточки будут направлены именно тем, кто требует помощи. Это шаг к более эффективной социальной поддержке, — подчеркнул Балынин, добавив, что инициатива также окажет позитивное влияние на экономику, повышая спрос на товары местного производства. Он считает, что с помощью таких карточек можно значительно улучшить адресность социальной помощи.

Балынин также обратил внимание на то, что хотя карточки не решат полностью проблему социальной поддержки, они существенно повысят её адресность.

Первыми, кто внедрит продуктовые карточки, станут власти Калининградской области, планируя с 2025 года предлагать «талоны на еду» для малообеспеченных граждан. Деньги будут поступать на карту, предназначенную только для покупок продуктов.

В США государство помогает нуждающимся людям. Любой человек с низким доходом имеет возможность купить или даже получить бесплатно продукты на 125 долларов. Почему россияне не могут получать такую же помощь, как американцы?

Многие граждане России, безусловно, одобрили бы идею приобретения важных товаров по сниженным ценам или даже бесплатно. Однако сомнительно, примет ли подобную инициативу Государственная Дума. Ведь там много людей с большими финансовыми возможностями, которых цены на яхты интересуют куда активнее, чем подорожание картофеля на 40 рублей.

Уфимцев разоряют огурцы и картошка
Узнать подробнее
Читайте также:
Наследие СССР возрождают в УфеСледователи начали проверку из-за обращения к Бастрыкину в БашкирииСеть казино ликвидировали в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Цены на продукты#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#США#Социальная поддержка#Государственная Дума#Экономист#Продуктовые карточки#Калининградская область#Нуждающиеся#Финансовые возможности
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика