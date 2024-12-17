Back to USSR: введение продуктовых карточек рассматривают в России

Многие граждане России, безусловно, одобрили бы идею приобретения важных товаров по сниженным ценам или даже бесплатно. Однако сомнительно, примет ли подобную инициативу Государственная Дума. Ведь там много людей с большими финансовыми возможностями, которых цены на яхты интересуют куда активнее, чем подорожание картофеля на 40 рублей.