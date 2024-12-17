Back to USSR: введение продуктовых карточек рассматривают в России

Posted 17 декабря, 17:46
Published 17 декабря, 17:46
Modified 17 декабря, 17:49
Updated 17 декабря, 17:49
Экономист Игорь Балынин отметил, что эта мера будет способствовать обеспечению продовольствием социально уязвимых категорий населения и поддержит отечественных производителей.
— Продуктовые карточки будут направлены именно тем, кто требует помощи. Это шаг к более эффективной социальной поддержке, — подчеркнул Балынин, добавив, что инициатива также окажет позитивное влияние на экономику, повышая спрос на товары местного производства. Он считает, что с помощью таких карточек можно значительно улучшить адресность социальной помощи.
Балынин также обратил внимание на то, что хотя карточки не решат полностью проблему социальной поддержки, они существенно повысят её адресность.
Первыми, кто внедрит продуктовые карточки, станут власти Калининградской области, планируя с 2025 года предлагать «талоны на еду» для малообеспеченных граждан. Деньги будут поступать на карту, предназначенную только для покупок продуктов.
В США государство помогает нуждающимся людям. Любой человек с низким доходом имеет возможность купить или даже получить бесплатно продукты на 125 долларов. Почему россияне не могут получать такую же помощь, как американцы?
Многие граждане России, безусловно, одобрили бы идею приобретения важных товаров по сниженным ценам или даже бесплатно. Однако сомнительно, примет ли подобную инициативу Государственная Дума. Ведь там много людей с большими финансовыми возможностями, которых цены на яхты интересуют куда активнее, чем подорожание картофеля на 40 рублей.