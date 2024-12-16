Жесть, а не погода: непростая неделя ждёт Уфу

Posted 16 декабря, 20:33
Published 16 декабря, 20:33
Modified 16 декабря, 20:52
Updated 16 декабря, 20:52
Так, 17 декабря жителям региона пророчат ночную метель и снегопад днём — от «умеренного» до «небольшого». Впрочем, интенсивные осадки не покинут некоторые районы Башкирии и в светлое время суток. На дорогах водителей будут подстерегать снежные заносы, гололёд и накат. Ветер — от умеренного до сильного, направление юго-западное. Ночью -3°C… -8°C, днём -1°C… -6°C.
В среду, 18 декабря, временами по-прежнему снег, местами метель. Особенно сильные осадки ждут башкортостанцев в южных районах. Накат, заносы и гололёд всё так же не оставят автолюбителей. Температурные показатели ночью составят -5°C… -10°C, под утро столбики термометров дойдут до -1°C… -6°C.
Четверг, 19 декабря, начнётся со снегопадов и умеренного ветра западного и юго-западного направлений. Ночью похолодает уже до -8°C… -13°C, а днём термометры покажут -5°C… -10°C.
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