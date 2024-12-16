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Posted 16 декабря, 20:33

Published 16 декабря, 20:33

Modified 16 декабря, 20:52

Updated 16 декабря, 20:52

Сильную метель и гололёд обещают в Уфе

Жесть, а не погода: непростая неделя ждёт Уфу

16 декабря 2024, 20:33
Фото: 1MI.

Сильную метель и гололёд обещают в Уфе

Синоптики во вторник, 17 декабря, рассказали о погоде в Башкирии на неделю.

Так, 17 декабря жителям региона пророчат ночную метель и снегопад днём — от «умеренного» до «небольшого». Впрочем, интенсивные осадки не покинут некоторые районы Башкирии и в светлое время суток. На дорогах водителей будут подстерегать снежные заносы, гололёд и накат. Ветер — от умеренного до сильного, направление юго-западное. Ночью -3°C… -8°C, днём -1°C… -6°C.

В среду, 18 декабря, временами по-прежнему снег, местами метель. Особенно сильные осадки ждут башкортостанцев в южных районах. Накат, заносы и гололёд всё так же не оставят автолюбителей. Температурные показатели ночью составят -5°C… -10°C, под утро столбики термометров дойдут до -1°C… -6°C.

Четверг, 19 декабря, начнётся со снегопадов и умеренного ветра западного и юго-западного направлений. Ночью похолодает уже до -8°C… -13°C, а днём термометры покажут -5°C… -10°C.

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