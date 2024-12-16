Жесть, а не погода: непростая неделя ждёт Уфу

Так, 17 декабря жителям региона пророчат ночную метель и снегопад днём — от «умеренного» до «небольшого». Впрочем, интенсивные осадки не покинут некоторые районы Башкирии и в светлое время суток. На дорогах водителей будут подстерегать снежные заносы, гололёд и накат. Ветер — от умеренного до сильного, направление юго-западное. Ночью -3°C… -8°C, днём -1°C… -6°C.