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Posted 16 декабря, 06:40

Published 16 декабря, 06:40

Modified 16 декабря, 06:42

Updated 16 декабря, 06:42

Жалоба Путину помогла найти ₽227 млн в Башкирии

Жалоба Путину помогла найти ₽227 млн в Башкирии

16 декабря 2024, 06:40
Фото: Kremlin.ru.
Задолженность по заработной плате удалось частично вернуть работникам одной из башкирских строительных компаний, сообщает в понедельник, 16 декабря, прокуратура Башкирии.

Работники общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (РСК) столкнулись с серьезной проблемой: за период с сентября по ноябрь 2024 года их зарплата не выплачивалась, и долг компании превысил 370 миллионов рублей.

Не дождавшись решения проблемы от руководства компании, несколько сотен работников решили обратиться за помощью. Они записали видеообращение к Президенту России Владимиру Путину.

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По итогу, прокуроры провели проверку исполнения трудового законодательства и выявили нарушения со стороны работодателя. В результате их работы было вынесено представление о незамедлительном устранении долгов по зарплате. Прокуратура организовала выездной прием сотрудников РСК, где были собраны обращения и проведена процессуальная проверка условий труда и проживания работников.

Работа прокуратуры не осталась безрезультатной: удалось частично погасить задолженность по заработной плате на сумму 227 миллионов рублей. Восстановление прав граждан находится под контролем прокуратуры Башкирии.

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