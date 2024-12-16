Жалоба Путину помогла найти ₽227 млн в Башкирии

Posted 16 декабря, 06:40
Published 16 декабря, 06:40
Modified 16 декабря, 06:42
Updated 16 декабря, 06:42
Работники общества с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» (РСК) столкнулись с серьезной проблемой: за период с сентября по ноябрь 2024 года их зарплата не выплачивалась, и долг компании превысил 370 миллионов рублей.
Не дождавшись решения проблемы от руководства компании, несколько сотен работников решили обратиться за помощью. Они записали видеообращение к Президенту России Владимиру Путину.
По итогу, прокуроры провели проверку исполнения трудового законодательства и выявили нарушения со стороны работодателя. В результате их работы было вынесено представление о незамедлительном устранении долгов по зарплате. Прокуратура организовала выездной прием сотрудников РСК, где были собраны обращения и проведена процессуальная проверка условий труда и проживания работников.
Работа прокуратуры не осталась безрезультатной: удалось частично погасить задолженность по заработной плате на сумму 227 миллионов рублей. Восстановление прав граждан находится под контролем прокуратуры Башкирии.