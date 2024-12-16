Жалоба Путину помогла найти ₽227 млн в Башкирии

По итогу, прокуроры провели проверку исполнения трудового законодательства и выявили нарушения со стороны работодателя. В результате их работы было вынесено представление о незамедлительном устранении долгов по зарплате. Прокуратура организовала выездной прием сотрудников РСК, где были собраны обращения и проведена процессуальная проверка условий труда и проживания работников.