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Posted 16 декабря, 17:45

Published 16 декабря, 17:45

Modified 16 декабря, 20:29

Updated 16 декабря, 20:29

Уфимцам запретили завтракать кофе

Врачи из Уфы назвали опасные варианты завтрака

16 декабря 2024, 17:45
Фото: mkset.ru.

Уфимцам запретили завтракать кофе

Специалисты Центра общественного здоровья и профилактики Башкортостана назвали продукты, которые нельзя принимать натощак — пишет в понедельник, 16 декабря, UfaTime.

Многие слышали призыв начинать свой день со стакана свежевыжатого сока или морса — такие советы точно стоит забыть, как и о привычке пить кофе на голодный желудок. Эти напитки могут дать вам вместо заряда бодрости с утра изжогу и тошноту, так как они стимулируют выработку кислоты.

Опасность может нести и обычная вода, если пить её слишком горячей или, напротив, слишком холодной. При слишком высокой температуре она попросту травмирует пищевод, а холодная вода запросто может спровоцировать спазмы и ухудшить работу ЖКТ.

Разрушили врачи и миф о пользе начала дня с йогурта или тарелки мюсли. Быстрые углеводы, как и те, что содержатся в белом хлебе, быстро повысят сахар в крови, но так же быстро его и снизят. В результате может появиться ощущение голода и усталости.

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Ранее, как сообщал Mkset, уфимский психолог рассказала, как не испытывать страха перед будущим и научиться жить каждым днём.

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