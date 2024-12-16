Врачи из Уфы назвали опасные варианты завтрака

Posted 16 декабря, 17:45
Published 16 декабря, 17:45
Modified 16 декабря, 20:29
Updated 16 декабря, 20:29
Многие слышали призыв начинать свой день со стакана свежевыжатого сока или морса — такие советы точно стоит забыть, как и о привычке пить кофе на голодный желудок. Эти напитки могут дать вам вместо заряда бодрости с утра изжогу и тошноту, так как они стимулируют выработку кислоты.
Опасность может нести и обычная вода, если пить её слишком горячей или, напротив, слишком холодной. При слишком высокой температуре она попросту травмирует пищевод, а холодная вода запросто может спровоцировать спазмы и ухудшить работу ЖКТ.
Разрушили врачи и миф о пользе начала дня с йогурта или тарелки мюсли. Быстрые углеводы, как и те, что содержатся в белом хлебе, быстро повысят сахар в крови, но так же быстро его и снизят. В результате может появиться ощущение голода и усталости.
Ранее, как сообщал Mkset, уфимский психолог рассказала, как не испытывать страха перед будущим и научиться жить каждым днём.