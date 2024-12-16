Врачи из Уфы назвали опасные варианты завтрака

Разрушили врачи и миф о пользе начала дня с йогурта или тарелки мюсли. Быстрые углеводы, как и те, что содержатся в белом хлебе, быстро повысят сахар в крови, но так же быстро его и снизят. В результате может появиться ощущение голода и усталости.