В Уфе на площади упала 25-метровая ель

Posted 16 декабря, 13:35
Published 16 декабря, 13:35
Modified 16 декабря, 16:05
Updated 16 декабря, 16:05
Инцидент случился в микрорайоне Черниковка в Уфе, на площади Серго Орджоникидзе. Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, в результате происшествия никто не пострадал. Эту информацию подтвердил и глава городского района Рустем Хамитов.
Сама ель высотой 25 м была установлена муниципальными властями только в начале декабря 2024 года. Повлиял ли на происшествие исключительно сильный ветер или слабость конструкции — выясняется.