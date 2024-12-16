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Posted 16 декабря, 13:35

Published 16 декабря, 13:35

Modified 16 декабря, 16:05

Updated 16 декабря, 16:05

Новогодняя ёлка рухнула в Уфе

В Уфе на площади упала 25-метровая ель

16 декабря 2024, 13:35
Фото: Управление гражданской защиты Уфы.

Новогодняя ёлка рухнула в Уфе

В столице Башкирии под порывами ветра свалилась новогодняя ёлка — об этом вечером в понедельник, 16 декабря, сообщают очевидцы.

Инцидент случился в микрорайоне Черниковка в Уфе, на площади Серго Орджоникидзе. Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, в результате происшествия никто не пострадал. Эту информацию подтвердил и глава городского района Рустем Хамитов.

Сама ель высотой 25 м была установлена муниципальными властями только в начале декабря 2024 года. Повлиял ли на происшествие исключительно сильный ветер или слабость конструкции — выясняется.

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Ранее, как сообщал Mkset, об установке новых ёлок отчитались чиновники Кировского района Уфы.

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