В Уфе на площади упала 25-метровая ель

Инцидент случился в микрорайоне Черниковка в Уфе, на площади Серго Орджоникидзе. Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, в результате происшествия никто не пострадал. Эту информацию подтвердил и глава городского района Рустем Хамитов.