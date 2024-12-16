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Posted 16 декабря, 06:54

Published 16 декабря, 06:54

Modified 16 декабря, 06:56

Updated 16 декабря, 06:56

В Башкортостане обеспечили связью участок дороги Архангельское — Инзер

В Башкортостане обеспечили связью участок дороги Архангельское — Инзер

16 декабря 2024, 06:54
Фото: МТС.
За счет установки нового телеком-оборудования голосовая связь и мобильный интернет МТС заработали на участке дороги Архангельское-Инзер, а также в четырех прилегающих населенных пунктах.

Появление новых базовых станций также позволило улучшить качество связи в деревнях Культабан, Тереклы, Кургаш, Усаклы, Кулмасово, где проживает более 1500 человек.

Новое покрытие сети мобильного интернета появилось на участке региональной автодороги, которая соединяет села Архангельское и Инзер. По ней осуществляется не только транспортировка грузов, но и пассажирское сообщение.

— Дорога Уфа — Инзер — Белорецк входит в опорную транспортную сеть Башкортостана. Она проходит через горные пейзажи Южного Урала и привлекает туристов. По этой трассе можно добраться до интересных достопримечательностей, таких как Инзерские зубчатки, курорт Абзаково. До конца года мы запустим еще две базовые станции на участке от села Архангельское до Инзера, чтобы обеспечить полное покрытие всех участников дорожного движения, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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