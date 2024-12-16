В Башкирии пропал ребенок

Posted 16 декабря, 10:45
Published 16 декабря, 10:45
Modified 16 декабря, 16:46
Updated 16 декабря, 16:46
По данным мэрии Уфы, 15-летняя Алина гостила у своих родственников, после чего девочка отправилась на занятия в гимназию в воскресенье, 15 декабря. Однако ни в учебном заведении, ни в общежитии колледжа им. Гарипова, где проживает подросток, девочку не видели.
Как сообщили волонтеры, худощавая девочка была одета в черную длинную куртку и шапку-ушанку. Особых примет у подростка нет. Дополнительную информацию опубликовали в тг-канале администрации Октябрьского района, попросив неравнодушных граждан передать любые сведения о пропавшей школьнице.
Ранее в Уфе искали 16-летнюю Анастасию В. Подросток также ушла из дома в воскресенье, 15 декабря. Девочку нашли живой и невредимой, однако где именно пропадала школьница и почему, волонтеры уточнять не стали.