mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 10:45

Published 16 декабря, 10:45

Modified 16 декабря, 16:46

Updated 16 декабря, 16:46

Студентка исчезла в Уфе

В Башкирии пропал ребенок

16 декабря 2024, 10:45
Фото: 1MI.

Студентка исчезла в Уфе

Сюжет
Дети
Девочка ушла из дома и не вернулась, сообщила администрация Октябрьского района Уфы в понедельник, 16 декабря.

По данным мэрии Уфы, 15-летняя Алина гостила у своих родственников, после чего девочка отправилась на занятия в гимназию в воскресенье, 15 декабря. Однако ни в учебном заведении, ни в общежитии колледжа им. Гарипова, где проживает подросток, девочку не видели.

Как сообщили волонтеры, худощавая девочка была одета в черную длинную куртку и шапку-ушанку. Особых примет у подростка нет. Дополнительную информацию опубликовали в тг-канале администрации Октябрьского района, попросив неравнодушных граждан передать любые сведения о пропавшей школьнице.

Ранее в Уфе искали 16-летнюю Анастасию В. Подросток также ушла из дома в воскресенье, 15 декабря. Девочку нашли живой и невредимой, однако где именно пропадала школьница и почему, волонтеры уточнять не стали.

Ранее Mkset сообщил, как в уфимском университете присмотрят за детьми студентов.

В Башкирии ребенок провел шесть часов на дне бассейна
Узнать подробнее
Читайте также:
Поиски пропавшего подростка свернули в УфеМногодетная семья сгорела в БашкирииВ Уфе взяли опеку над измученным голодом ребёнком
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Поиск пропавших детей#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Пропавший#Кумертау#Пропавшие#Белебей#Мелеуз#Пропавшие дети#Пропавшие подростки#Пропавший подросток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика