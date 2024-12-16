В Башкирии пропал ребенок

По данным мэрии Уфы, 15-летняя Алина гостила у своих родственников, после чего девочка отправилась на занятия в гимназию в воскресенье, 15 декабря. Однако ни в учебном заведении, ни в общежитии колледжа им. Гарипова, где проживает подросток, девочку не видели.