«Ужасный звук, но было космически»: Арбенина зажгла в Уфе

В этот раз концерт прошёл без подобных инцидентов, но драйва певице всё же было не занимать. За два с половиной часа живого выступления Арбенина успела попробовать себя в амплуа ударника, выкинув в зал барабанные палочки (не исключено, что скоро мы их увидим на «Авито» по кругленькой цене), порвать струны своей электрогитары — одна лопнула случайно, а остальные Арбенина решила «добить» уже самостоятельно — и сломать стойку микрофона прямо о колено. В общем, всё в привычном духе артистки.