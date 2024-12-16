«Ужасный звук, но было космически»: Арбенина зажгла в Уфе

Posted 16 декабря, 20:21
Published 16 декабря, 20:21
Modified 16 декабря, 20:56
Updated 16 декабря, 20:56
Напомним, в минувший уик-энд собрала фронтмен легендарной группы целый зал «Уфа-Арены». Между тем даже самые дешёвые билеты на концерт стоили ₽2,5 тысячи, за самые лучшие места же пришлось выложить поклонникам уже ₽6,5 тысячи.
На недавнем концерте в Санкт-Петербурге Диана Арбенина упала с балкона. Звезда, что совсем для неё не странно, решилась на опасный шаг и перелезла через перила, чтобы пообщаться с фанатами, однако сетка под ней не выдержала и артистка рухнула вниз. Даже вися и держась одной рукой, исполнительница продолжала пытаться петь. Обошлось, к счастью, без серьёзных травм — поклонники снизу её придержали, а сверху ей помогли подтянуться.
В этот раз концерт прошёл без подобных инцидентов, но драйва певице всё же было не занимать. За два с половиной часа живого выступления Арбенина успела попробовать себя в амплуа ударника, выкинув в зал барабанные палочки (не исключено, что скоро мы их увидим на «Авито» по кругленькой цене), порвать струны своей электрогитары — одна лопнула случайно, а остальные Арбенина решила «добить» уже самостоятельно — и сломать стойку микрофона прямо о колено. В общем, всё в привычном духе артистки.
Покинув Башкирию, о впечатлениях певица рассказала у себя в соцсетях. Прошедший вечер и саму столицу Башкирии Арбенина назвала потрясающими, продемонстрировав у себя на руке надпись «Уфа» с сердечком. Концерт, по её признанию, пролетел незаметно. Фронтмен «снайперов» пообещала вновь вернуться.
— Потрясающий концерт, потрясающая Уфа. Это тот концерт, который как-то пролетает незаметно, хочется вернуться и мы, конечно же, вернёмся. Спасибо огромное, Уфа! — высказалась артистка.
Чувства фанатов, судя по всему, были взаимны — артистку засыпали подарками, в том числе с национальным колоритом: башкирским мёдом, игрушками и пышными букетами цветов.
Без уголка с мерчем также не обошлось. Фирменные футболки группы стоили от ₽2,5 тыс., не как у «Шамана», конечно, но и не шибко дёшево. Там же можно было приобрести диски с альбомами группы, записи на виниловых пластинках и другие сувениры, а также новую книгу Арбениной «Дневники»(16+) — самые удачливые, возможно, могли получить и автограф автора.
Честь же рассказать об эмоциях от концерта оставим поклонникам, посетившим выступление.
— Сначала мне показалось — ужасный звук, но через пару песен всё отладили. Спели все старые хиты и мои любимые песни. Диана много говорила «Уфа», зал тоже был в полной отдаче, все пели, — рассказывает Ольга Ш.
— Это было космически! Будем ждать встречи вновь! — пишет Анна К.
— Концерт — супер. Самый лучший из концертов, на которых я была, — не поскупилась пользователь Елена на похвалу.
— Арбенина — талант. Она осталась сама собой <…> Столько в ней энергии, столько правильных слов в песнях, сильный голос. Уважение и поклон, — гласит отзыв Альбины К.
— Мой самый любимый исполнитель рок-н-ролла… Такой драйв! И, конечно, по традиции я везла подарок для Дианы, липовый мед.. Арбенина оценила мой подарок. Это был мой четвертый концерт «снайперов».
Впрочем, не меньше можно найти и нелестных постов. Разумеется, не от тех, кто посетил концерт — ещё бы, за такую-то стоимость билета, — а, как и всегда, от тех, кто принципиально на него не пошёл.
Связаны негативные публикации в основном были отнюдь не с репертуаром «снайперов» и способностями Арбениной, а с её общественной позицией, на которую она двусмысленно намекала последние два года.
Справедливости ради, можно найти и отрицательные отзывы, не связанные с политическими темами.
— А мне без разницы, за кого она, я бы не стала её слушать, — высказалась Нина Б.
Напомним, как сообщал Mkset, концерт Арбениной в Уфе мог сорваться — ранее некоторые площадки отказались сотрудничать с легендой отечественного рока, а в Уфе звучали голоса, требовавшие отменить выступление из-за «непатриотичной» позиции исполнительницы.