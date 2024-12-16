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Posted 16 декабря, 09:17

Published 16 декабря, 09:17

Modified 16 декабря, 16:52

Updated 16 декабря, 16:52

Уснувший водитель лишился машины в аварии в Башкортостане

Уснувший за рулем водитель попал в страшное ДТП в Башкирии

16 декабря 2024, 09:17
Фото: Госавтоинспекция РБ.

Уснувший водитель лишился машины в аварии в Башкортостане

На федеральной трассе М5 «Урал» в Иглинском районе произошло серьезное ДТП с участием большегруза, сообщает в понедельник, 16 декабря, Госавтоинспекция РБ.

Как стало известно, 16 декабря в шестом часу утра, на 1533 км автодороги М5 «Урал» в Башкирии произошла серьезная авария. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2111, предположительно, уснувший за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем «МАН». Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла. По информации полиции, 44-летний водитель ВАЗ-2111 с различными травмами был срочно доставлен в больницу.

— Подобные случаи не редкость на наших дорогах. Усталость за рулем может стать причиной аварий. Лучше делать регулярные остановки во время длительных поездок и следить за своим состоянием, — считают специалисты.
Фото: Госавтоинспекция РБ

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту и выясняют обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамакском районе произошло ДТП с автобусом в результате которого пострадали несколько человек.

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