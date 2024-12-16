Уснувший за рулем водитель попал в страшное ДТП в Башкирии

Posted 16 декабря, 09:17
Published 16 декабря, 09:17
Modified 16 декабря, 16:52
Updated 16 декабря, 16:52
Как стало известно, 16 декабря в шестом часу утра, на 1533 км автодороги М5 «Урал» в Башкирии произошла серьезная авария. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2111, предположительно, уснувший за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем «МАН». Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла. По информации полиции, 44-летний водитель ВАЗ-2111 с различными травмами был срочно доставлен в больницу.
— Подобные случаи не редкость на наших дорогах. Усталость за рулем может стать причиной аварий. Лучше делать регулярные остановки во время длительных поездок и следить за своим состоянием, — считают специалисты.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту и выясняют обстоятельства происшествия.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамакском районе произошло ДТП с автобусом в результате которого пострадали несколько человек.