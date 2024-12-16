Уфимцы против мигрантов в школах

Однако не все согласны с такой позицией. Противники законопроекта утверждают: «Школа на то и школа, чтобы обучать детей, а не разделять по национальному признаку». Они подчеркивают важность инклюзивного подхода и предупреждают о возможных негативных последствиях для общества: «Если дети мигрантов не будут ходить в школу, то они в будущем могут стать преступниками».