mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 06:57

Published 16 декабря, 06:57

Modified 16 декабря, 07:00

Updated 16 декабря, 07:00

Уфимцы против мигрантов в школах

Уфимцы против мигрантов в школах

16 декабря 2024, 06:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Запрет на прием в школы детей мигрантов, не говорящих по-русски, поддерживают 64% уфимцев, сообщают в понедельник, 16 декабря, аналитики сервиса «SuperJob».

Вопрос о том, как интегрировать детей мигрантов в образовательную систему России, становится все более актуальным. Опрос показал, что большинство жителей Уфы выступают за введение ограничений на прием в школы тех детей, которые не владеют русским языком. В частности, 64% респондентов одобрили законопроект Госдумы, который запрещает зачисление таких учеников.

Среди сторонников инициативы особенно выделяются родители школьников: 85% из них считают, что детям мигрантов необходимо сначала выучить язык и ознакомиться с культурой страны перед тем, как приступить к обучению в общеобразовательных учреждениях.

— Пусть учат язык и знают наши традиции, — утверждают они.
Хабиров попросил лучше контролировать школьное питание
Узнать подробнее

Многие уфимцы также предлагают создать специальные классы или группы для помощи этим детям. Интересно отметить, что среди мужчин поддержка запрета составляет 70%, тогда как среди женщин этот показатель ниже — всего 58%. Кроме того, чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них сторонников ограничения приема детей мигрантов.

Однако не все согласны с такой позицией. Противники законопроекта утверждают: «Школа на то и школа, чтобы обучать детей, а не разделять по национальному признаку». Они подчеркивают важность инклюзивного подхода и предупреждают о возможных негативных последствиях для общества: «Если дети мигрантов не будут ходить в школу, то они в будущем могут стать преступниками».

Как ранее сообщал Mkset, родителям из Башкирии с 2025 года предстоит готовиться к новым расходам на дошкольное образование.

В Башкирии утвердили повышение цен на детские сады
Узнать подробнее
Читайте также:
Жалоба Путину помогла найти ₽227 млн в БашкирииМастер спорта из Башкирии погиб на СВОБоец из Башкирии был посмертно награжден за свой подвиг
#Анжелика Барабаш#Общество#Культура#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Россия#Образование#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Опрос#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Родители#Запрет#Белебей#Мелеуз#Мигранты#Школы#Поддержка#Преступники#Традиции#Интеграция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика