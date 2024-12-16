Уфимцы против мигрантов в школах

Posted 16 декабря, 06:57
Published 16 декабря, 06:57
Modified 16 декабря, 07:00
Updated 16 декабря, 07:00
Вопрос о том, как интегрировать детей мигрантов в образовательную систему России, становится все более актуальным. Опрос показал, что большинство жителей Уфы выступают за введение ограничений на прием в школы тех детей, которые не владеют русским языком. В частности, 64% респондентов одобрили законопроект Госдумы, который запрещает зачисление таких учеников.
Среди сторонников инициативы особенно выделяются родители школьников: 85% из них считают, что детям мигрантов необходимо сначала выучить язык и ознакомиться с культурой страны перед тем, как приступить к обучению в общеобразовательных учреждениях.
— Пусть учат язык и знают наши традиции, — утверждают они.
Многие уфимцы также предлагают создать специальные классы или группы для помощи этим детям. Интересно отметить, что среди мужчин поддержка запрета составляет 70%, тогда как среди женщин этот показатель ниже — всего 58%. Кроме того, чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них сторонников ограничения приема детей мигрантов.
Однако не все согласны с такой позицией. Противники законопроекта утверждают: «Школа на то и школа, чтобы обучать детей, а не разделять по национальному признаку». Они подчеркивают важность инклюзивного подхода и предупреждают о возможных негативных последствиях для общества: «Если дети мигрантов не будут ходить в школу, то они в будущем могут стать преступниками».
Как ранее сообщал Mkset, родителям из Башкирии с 2025 года предстоит готовиться к новым расходам на дошкольное образование.