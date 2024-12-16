Уфимцы передаривают подарки в «Тайном Санте»

Несмотря на то что многие жители Уфы охотно участвуют в «Тайном Санте», есть и те, кто не заинтересован в этой игре — особенно это касается мужчин (46%) и людей старше 55 лет (56%). Тем не менее желание попробовать новую традицию выражают около трети опрошенных. Зачастую через «Тайного Санту» участники игры «сбывают» как раз не угодившие им подарки, надеясь получить что-то стоящее.