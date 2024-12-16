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Posted 16 декабря, 11:39

Published 16 декабря, 11:39

Modified 16 декабря, 16:41

Updated 16 декабря, 16:41

Подарок на Новый год в Уфе

Уфимцы передаривают подарки в «Тайном Санте»

16 декабря 2024, 11:39
Фото: mkset.ru. Подарок на Новый год в Уфе
Каждый второй житель Уфы не против передарить подарок, сообщают в понедельник, 16 декабря, аналитики «Авито».

С приближением Нового года уфимцы начинают активно готовиться к празднику, и одним из главных вопросов становится выбор подарков для близких. Опрос, проведенный аналитиками «Авито», показал интересные тенденции об отношении жителей Уфы к новогодним презентам.

Подарки на Новый год в Уфе: кто и как выбирает?

По данным исследования, большинство уфимцев (46%) начинают закупаться подарками уже в начале декабря. Интересно, что женщины чаще покупают их заранее — 50% дам против 37% мужчин. Однако мужчины готовы потратить на подарок больше: в среднем 6 200 рублей по сравнению с 5 000 рублей у женщин.

Тем не менее, почти треть опрошенных (30%) предпочитают оставлять покупки на последнюю неделю перед праздником. Здесь мужчины вновь берут верх — 38% из них спешат за подарками в последний момент по сравнению с 27% женщин.

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Сюрпризы и передаривание

Интересно, что почти половина респондентов (47%) предпочитает получать сюрпризы вместо предсказуемых подарков. В то же время 52% уфимцев открыто признаются: если подарок им не понравится, они могут его передарить. Чаще всего это делают женщины (44%), тогда как среди мужчин эта доля составляет лишь 35%.

Игра «Тайный Санта» также набирает популярность: около 18% опрошенных принимают участие в этой традиции ежегодно, а еще 15% — время от времени. Особенно активны молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — целых 52% из них играли или хотели бы попробовать.

Традиции и предпочтения

Несмотря на то что многие жители Уфы охотно участвуют в «Тайном Санте», есть и те, кто не заинтересован в этой игре — особенно это касается мужчин (46%) и людей старше 55 лет (56%). Тем не менее желание попробовать новую традицию выражают около трети опрошенных. Зачастую через «Тайного Санту» участники игры «сбывают» как раз не угодившие им подарки, надеясь получить что-то стоящее.

Как ранее сообщал Mkset, большинство опрошенных в Башкортостане работников хотели бы получить денежное вознаграждение вместо новогоднего корпоратива.

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