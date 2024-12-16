Уфимцам глушат связь

Posted 16 декабря, 13:14
Published 16 декабря, 13:14
Modified 16 декабря, 16:24
Updated 16 декабря, 16:24
В последние дни уфимцы стали настоящими «путешественниками» по своим родным улицам. Причина? Спутниковые навигационные системы ведут себя так, будто они сами не знают, где находятся. Пользователи жалуются, что на онлайн-картах их местоположение отображается в районе Восточного выезда, независимо от того, где они на самом деле находятся. Это создает массу неудобств: вызвать такси стало практически невозможно, а проложить маршрут — настоящая головоломка, рассказывают жители города.
Ситуация достигла такого накала, что жители начали оставлять свои жалобы на странице Главы Башкирии Радия Хабирова.
— Почему в Уфе не работает GPS? Невозможно посмотреть передвижение автобусов, — пишут в социальных сетях.
В ответ на растущее недовольство в администрации Уфы ответили на очень волнующий вопрос многих горожан.
— В администрацию города официальная информация об отключении GPS на территории Уфы не поступала. Возможно, причина связана с особенностями настройки отдельных устройств, — пишет «Ufa1» ссылаясь на мэрию.
Интересно отметить, что подобные проблемы наблюдаются не только в Уфе. Пользователи соцсетей сообщают о схожих сбоях в Ростове и Самаре. А ранее аналогичные трудности начали испытывать жители Липецка.
— В моём регионе эта история с 24 августа 2024. Власти ничего толком не могут ответить. Особо тоскливо таксистам и курьерам, конечно, — пишет жительница Липецкой области.
Как ранее сообщал Mkset, пользователи сервиса такси «Яндекс Go» столкнулись с неадекватным построением маршрутов приложением агрегатора.