Уфимцам глушат связь

В последние дни уфимцы стали настоящими «путешественниками» по своим родным улицам. Причина? Спутниковые навигационные системы ведут себя так, будто они сами не знают, где находятся. Пользователи жалуются, что на онлайн-картах их местоположение отображается в районе Восточного выезда, независимо от того, где они на самом деле находятся. Это создает массу неудобств: вызвать такси стало практически невозможно, а проложить маршрут — настоящая головоломка, рассказывают жители города.