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Posted 16 декабря, 13:14

Published 16 декабря, 13:14

Modified 16 декабря, 16:24

Updated 16 декабря, 16:24

Уфимцам глушат связь

Уфимцам глушат связь

16 декабря 2024, 13:14
Фото: 1MI.
Жители Уфы уже четвертый день сталкиваются с проблемами в работе GPS, сообщают в понедельник, 16 декабря, местные пользователи в соцсетях.

В последние дни уфимцы стали настоящими «путешественниками» по своим родным улицам. Причина? Спутниковые навигационные системы ведут себя так, будто они сами не знают, где находятся. Пользователи жалуются, что на онлайн-картах их местоположение отображается в районе Восточного выезда, независимо от того, где они на самом деле находятся. Это создает массу неудобств: вызвать такси стало практически невозможно, а проложить маршрут — настоящая головоломка, рассказывают жители города.

Ситуация достигла такого накала, что жители начали оставлять свои жалобы на странице Главы Башкирии Радия Хабирова.

— Почему в Уфе не работает GPS? Невозможно посмотреть передвижение автобусов, — пишут в социальных сетях.
Фото: Скриншот 2ГИС

В ответ на растущее недовольство в администрации Уфы ответили на очень волнующий вопрос многих горожан.

— В администрацию города официальная информация об отключении GPS на территории Уфы не поступала. Возможно, причина связана с особенностями настройки отдельных устройств, — пишет «Ufa1» ссылаясь на мэрию.

Интересно отметить, что подобные проблемы наблюдаются не только в Уфе. Пользователи соцсетей сообщают о схожих сбоях в Ростове и Самаре. А ранее аналогичные трудности начали испытывать жители Липецка.

— В моём регионе эта история с 24 августа 2024. Власти ничего толком не могут ответить. Особо тоскливо таксистам и курьерам, конечно, — пишет жительница Липецкой области.
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Как ранее сообщал Mkset, пользователи сервиса такси «Яндекс Go» столкнулись с неадекватным построением маршрутов приложением агрегатора.

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