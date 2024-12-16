Уфимский вуз открыл детсад

Студенты-родители могут спокойно отправляться на сессии, пока дети будут находиться под присмотром до четырех часов в день. И кто знает, может, с детства посещая вуз, дети студентов станут настоящими профессорами, которые будут рассказывать о своих первых «лекциях» по игре с кубиками.