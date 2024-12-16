Уфимский вуз открыл детсад

Posted 16 декабря, 07:44
Published 16 декабря, 07:44
Modified 16 декабря, 16:56
Updated 16 декабря, 16:56
В Уфимском университете науки и технологий в четверг, 19 декабря, заработает комната матери и ребенка, а также группа кратковременного пребывания детей. Теперь родители-студенты могут оставить своих малышей под присмотром воспитателей, чтобы без волнения за своих чад посещать лекции и семинары.
Светлая комната оборудована всем необходимым: книжки, игрушки, телевизор с мультиками и умывальники. Всего для детей в вузе выделили помещение в 118,1 квадратов, а потратили на обустройство комнаты ₽2,4 млн.
Студенты педагогических направлений тоже смогут повеселиться в университетском садике: в детской комнате можно будет проходить практику под контролем опытных воспитателей.
Студенты-родители могут спокойно отправляться на сессии, пока дети будут находиться под присмотром до четырех часов в день. И кто знает, может, с детства посещая вуз, дети студентов станут настоящими профессорами, которые будут рассказывать о своих первых «лекциях» по игре с кубиками.
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