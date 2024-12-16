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Posted 16 декабря, 08:10

Published 16 декабря, 08:10

Modified 16 декабря, 16:55

Updated 16 декабря, 16:55

Пять трасс закрыли в Башкирии

Пять трасс закрыли в Башкирии

16 декабря 2024, 08:10
Фото: 1MI.
Снегопад и метель заставили властей Башкирии ограничить движение по нескольким важным автодорогам, сообщает в понедельник, 16 декабря, Минтранс РБ.

Как стало известно, 16 декабря, начиная с 12:30, на территории Башкортостана введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Снег, сильный ветер и ограниченная видимость стали причиной закрытия следующих дорог:

— Белебей-Приютово

— Белебей-Ермолкино

— Аксеново-Аксаково-Белебей

— Стерлитамак-Федоровка

— Мелеуз-Федоровка

Эти дороги расположены в Белебеевском, Альшеевском и Федоровском районах. Водителям легкового транспорта настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы населённых пунктов, чтобы избежать неприятностей на заснеженных и скользких участках.

— Об открытии движения информация будет размещена дополнительно, — сообщают в ведомстве.

Как ранее сообщал Mkset, по прогнозам на 16 декабря, порывы ветра достигнут 21 м/с, что по данным специалистов соответствует штормовому уровню.

Сильный ветер и метель обрушатся на Башкирию
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