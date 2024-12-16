Пять трасс закрыли в Башкирии

Posted 16 декабря, 08:10
Published 16 декабря, 08:10
Modified 16 декабря, 16:55
Updated 16 декабря, 16:55
Как стало известно, 16 декабря, начиная с 12:30, на территории Башкортостана введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Снег, сильный ветер и ограниченная видимость стали причиной закрытия следующих дорог:
Эти дороги расположены в Белебеевском, Альшеевском и Федоровском районах. Водителям легкового транспорта настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы населённых пунктов, чтобы избежать неприятностей на заснеженных и скользких участках.
— Об открытии движения информация будет размещена дополнительно, — сообщают в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, по прогнозам на 16 декабря, порывы ветра достигнут 21 м/с, что по данным специалистов соответствует штормовому уровню.