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Posted 16 декабря, 12:18

Published 16 декабря, 12:18

Modified 16 декабря, 16:32

Updated 16 декабря, 16:32

Три района из-за снега перекрыли дороги

Какие трассы из-за метели закрыли в Башкирии

16 декабря 2024, 12:18
Фото: 1MI.

Три района из-за снега перекрыли дороги

В связи с сильным снегопадом и метелью, дороги в трех районах Башкортостана временно закрыты для движения, сообщает в понедельник, 16 декабря, Госкомитет РБ по ЧС.

Сильный снегопад, низовая метель и порывистый ветер стали причиной введения временных ограничений на автомобильной дороге федерального значения Р-240 «Уфа — Оренбург». Это решение затронуло сразу три района: Стерлитамакский, Мелеузовский и Куюргазинский.

Согласно информации от Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, ограничения касаются пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Водителям легковых автомобилей спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов. Причина проста — видимость на дороге значительно ухудшилась из-за обильного снега и сильного ветра. Поездки в метель могут закончиться трагедией.

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Администрация города Стерлитамак также подтвердила информацию о введении ограничений с 16:30 16 декабря. Дорога будет закрыта на участке от километра 112+077 (г. Стерлитамак) до километра 280+941 (н.п. Новомурапталово). Ориентировочное время окончания ограничений — 20:00 этого же дня, однако этот срок может измениться в зависимости от погодных условий.

Напомним, 16 декабря, начиная с 12:30, на территории Башкортостана также были введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта на других дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.

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