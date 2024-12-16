Какие трассы из-за метели закрыли в Башкирии

Администрация города Стерлитамак также подтвердила информацию о введении ограничений с 16:30 16 декабря. Дорога будет закрыта на участке от километра 112+077 (г. Стерлитамак) до километра 280+941 (н.п. Новомурапталово). Ориентировочное время окончания ограничений — 20:00 этого же дня, однако этот срок может измениться в зависимости от погодных условий.