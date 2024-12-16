Трассы из-за метели блокировали в Башкирии

Ввели ограничения в связи с опасными погодными условиями. Предварительно, отменят запрет в 08:00 вторника, 17 декабря. Не исключено, что из-за погодных условий ограничение на движение по дороге продлят. Всё будет зависеть от того, насколько безопасно в метель будет пользоваться проездом.