Трассы из-за метели блокировали в Башкирии

Posted 16 декабря, 15:34
Published 16 декабря, 15:34
Modified 16 декабря, 20:35
Updated 16 декабря, 20:35
Касаются меры большегрузов, такси и маршрутных автобусов. Перечисленным видам транспорта запрещено двигаться по отрезку трассы с 27 по 281 км (Булгаково-Стерлитамак-Куюргазинский район).
Ввели ограничения в связи с опасными погодными условиями. Предварительно, отменят запрет в 08:00 вторника, 17 декабря. Не исключено, что из-за погодных условий ограничение на движение по дороге продлят. Всё будет зависеть от того, насколько безопасно в метель будет пользоваться проездом.
UPD 21:00 Ещё два ограничения ввели власти Башкирии на трассах Уфа — Инзер — Белорецк (67-204 км) и Верхний Сарабиль — Кувандык (0-104 км). Первый запрет также действует для грузовиков, такси и автобусов до 09:00, второй — для всех видов транспорта до 10:00.