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Posted 16 декабря, 15:34

Published 16 декабря, 15:34

Modified 16 декабря, 20:35

Updated 16 декабря, 20:35

Трассы из-за метели блокировали в Башкирии

Трассы из-за метели блокировали в Башкирии

16 декабря 2024, 15:34
Фото: 1MI.
В Башкортостане ввели транспортные ограничения на 250-километровом отрезке федеральной трассы и ряде других автодорог, сообщает в понедельник, 16 декабря, региональный Госкомитет по ЧС.

Касаются меры большегрузов, такси и маршрутных автобусов. Перечисленным видам транспорта запрещено двигаться по отрезку трассы с 27 по 281 км (Булгаково-Стерлитамак-Куюргазинский район).

Ввели ограничения в связи с опасными погодными условиями. Предварительно, отменят запрет в 08:00 вторника, 17 декабря. Не исключено, что из-за погодных условий ограничение на движение по дороге продлят. Всё будет зависеть от того, насколько безопасно в метель будет пользоваться проездом.

UPD 21:00 Ещё два ограничения ввели власти Башкирии на трассах Уфа — Инзер — Белорецк (67-204 км) и Верхний Сарабиль — Кувандык (0-104 км). Первый запрет также действует для грузовиков, такси и автобусов до 09:00, второй — для всех видов транспорта до 10:00.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии из-за сильного ветра свалилась новогодняя ель.

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