Тепло ваших рук — лучший антистресс: как поглаживания меняют жизнь собак

Гладить собаку важно не только ради удовольствия, но и для того, чтобы помочь ей справляться со стрессом. Тревожные или испуганные животные часто обращаются за утешением к человеку. В такие моменты успокаивающие слова и нежные поглаживания могут помочь питомцу чувствовать себя в безопасности.