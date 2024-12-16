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Posted 16 декабря, 08:16

Published 16 декабря, 08:16

Modified 16 декабря, 16:54

Updated 16 декабря, 16:54

Следком займется извинениями перед нацистами в Башкирии

Нацисты заставили извиняться за флаг жителей Башкортостана

16 декабря 2024, 08:16
Фото: 1MI.

Следком займется извинениями перед нацистами в Башкирии

В Следкоме Башкирии возбудили уголовного дело против местных нацистов, которые заставили подростков извиняться за фото с флагом, сообщили в ведомстве в понедельник, 16 декабря.
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Как пишут в региональных пабликах, несколько молодых парней, на вид — несовершеннолетних подростков, выложили на своих страничках фото с флагом Российской Империи, чем обратили на себя внимание и гнев местных нацистов.

Фото: https://vk.com/rusvesna_su

Неизвестная группа лиц выследила ребят и заставила извиниться на камеру за выложенную фотографию. Ролики с извинениями опубликовали в социальных сетях.

Фото: https://vk.com/rusvesna_su

В региональном Следкоме считают, что извинения от ребят были получены путем угроз физического насилия. В ведомстве проведут проверку, о результатах которой запросил личный доклад и. о. главы комитета Ильяс Массалимов.

Ранее Mkset сообщил, что прокуратура Башкирии проверит школу строгого режима.

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