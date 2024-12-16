Нацисты заставили извиняться за флаг жителей Башкортостана

Posted 16 декабря, 08:16
Published 16 декабря, 08:16
Modified 16 декабря, 16:54
Updated 16 декабря, 16:54
Как пишут в региональных пабликах, несколько молодых парней, на вид — несовершеннолетних подростков, выложили на своих страничках фото с флагом Российской Империи, чем обратили на себя внимание и гнев местных нацистов.
Неизвестная группа лиц выследила ребят и заставила извиниться на камеру за выложенную фотографию. Ролики с извинениями опубликовали в социальных сетях.
В региональном Следкоме считают, что извинения от ребят были получены путем угроз физического насилия. В ведомстве проведут проверку, о результатах которой запросил личный доклад и. о. главы комитета Ильяс Массалимов.
Ранее Mkset сообщил, что прокуратура Башкирии проверит школу строгого режима.