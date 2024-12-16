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Posted 16 декабря, 13:23

Published 16 декабря, 13:23

Modified 16 декабря, 16:07

Updated 16 декабря, 16:07

Бойца СВО Алексея Локотченко обвиняют в коррупции

Силовики задержали депутата-участника СВО из Башкирии

16 декабря 2024, 13:23
Фото: Госсобрание РБ.

Бойца СВО Алексея Локотченко обвиняют в коррупции

Региональные СМИ в понедельник, 16 декабря, сообщают об аресте Алексея Локотченко — члена башкортостанского парламента, проходящего службу в зоне спецоперации.

Напомним, на СВО народный избранник попал в феврале 2024 года. В ноябре 2024 года стало известно, что чиновник исчез в зоне боевых действий после того, как его подразделение попало под обстрел в Курской области. Вскоре депутат вышел на связь и заявил, что его эвакуировали.

Исчезнувший на СВО депутат из Башкирии вышел на связь
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Инсайдерские Telegram-каналы и СМИ заявили, что Локотченко был задержан по подозрению во взяточничестве. Информацию эту позже подтвердили в пресс-службе судов Башкирии. Депутат-боец СВО представлен следствием на арест. Фабула уголовного дела пока силовиками не разглашается.

Сам чиновник своё задержание не опровергал, но написал в соцсетях, якобы против него затеяли компанию, с целью «скомпрометировать и очернить».

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