Силовики задержали депутата-участника СВО из Башкирии

Posted 16 декабря, 13:23
Published 16 декабря, 13:23
Modified 16 декабря, 16:07
Updated 16 декабря, 16:07
Напомним, на СВО народный избранник попал в феврале 2024 года. В ноябре 2024 года стало известно, что чиновник исчез в зоне боевых действий после того, как его подразделение попало под обстрел в Курской области. Вскоре депутат вышел на связь и заявил, что его эвакуировали.
Инсайдерские Telegram-каналы и СМИ заявили, что Локотченко был задержан по подозрению во взяточничестве. Информацию эту позже подтвердили в пресс-службе судов Башкирии. Депутат-боец СВО представлен следствием на арест. Фабула уголовного дела пока силовиками не разглашается.
Сам чиновник своё задержание не опровергал, но написал в соцсетях, якобы против него затеяли компанию, с целью «скомпрометировать и очернить».