Силовики задержали депутата-участника СВО из Башкирии

Напомним, на СВО народный избранник попал в феврале 2024 года. В ноябре 2024 года стало известно, что чиновник исчез в зоне боевых действий после того, как его подразделение попало под обстрел в Курской области. Вскоре депутат вышел на связь и заявил, что его эвакуировали.