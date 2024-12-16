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Posted 16 декабря, 04:34

Published 16 декабря, 04:34

Modified 16 декабря, 04:36

Updated 16 декабря, 04:36

Сильный шторм ожидается в Башкирии в ближайшие сутки

Сильный ветер и метель обрушатся на Башкирию

16 декабря 2024, 04:34
Фото: 1MI.

Сильный шторм ожидается в Башкирии в ближайшие сутки

Синоптики предупреждают о сильном ветре со скоростью до 21м/с, сообщает в понедельник, 16 декабря, Минтранс Башкирии.

В понедельник, 16 декабря, жители региона столкнутся с неблагоприятными погодными условиями, которые могут повлиять на безопасность передвижения. По прогнозам, порывы ветра достигнут 21 м/с, что по данным специалистов соответствует штормовому уровню. Местами по Башкирии будут наблюдаться метели и гололед. На дорогах образуются снежные заносы и снежный накат, что значительно усложнит движение для водителей.

— Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, — комментируют в ведомстве.

Как ранее сообщал Mkset, в связи с ухудшением погодных условий и образовавшимся гололедом движение по одной из региональных трасс было закрыто.

Трассу в Башкирии перекрыли из-за гололеда
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