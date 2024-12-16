Сильный ветер и метель обрушатся на Башкирию

В понедельник, 16 декабря, жители региона столкнутся с неблагоприятными погодными условиями, которые могут повлиять на безопасность передвижения. По прогнозам, порывы ветра достигнут 21 м/с, что по данным специалистов соответствует штормовому уровню. Местами по Башкирии будут наблюдаться метели и гололед. На дорогах образуются снежные заносы и снежный накат, что значительно усложнит движение для водителей.