Сильный ветер и метель обрушатся на Башкирию

Posted 16 декабря, 04:34
Published 16 декабря, 04:34
Modified 16 декабря, 04:36
Updated 16 декабря, 04:36
В понедельник, 16 декабря, жители региона столкнутся с неблагоприятными погодными условиями, которые могут повлиять на безопасность передвижения. По прогнозам, порывы ветра достигнут 21 м/с, что по данным специалистов соответствует штормовому уровню. Местами по Башкирии будут наблюдаться метели и гололед. На дорогах образуются снежные заносы и снежный накат, что значительно усложнит движение для водителей.
— Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, — комментируют в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, в связи с ухудшением погодных условий и образовавшимся гололедом движение по одной из региональных трасс было закрыто.