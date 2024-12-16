«Шевроле» вылетел под «Рено» — есть жертвы

На 22-м км дороги из Дюртюли в Буздяк 66-летний водитель «Шевроле Нива» выехал на встречку и влетел в «Рено Каптюр» под управлением 39-летнего водителя. Пенсионер погиб на месте, а 54-летний пассажир «Рено» был экстренно госпитализирован. Теперь за его жизнь и здоровью сражаются медики.