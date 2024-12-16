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Posted 16 декабря, 13:48

Published 16 декабря, 13:48

Modified 16 декабря, 16:04

Updated 16 декабря, 16:04

Водитель иномарки погиб в Башкирии

«Шевроле» вылетел под «Рено» — есть жертвы

16 декабря 2024, 13:48
Фото: tg/Госавтоинспекция Башкортостана.

Водитель иномарки погиб в Башкирии

Водитель «Шевроле Нива» погиб в аварии в Буздяковском районе, произошедшей утром понедельника, 16 ноября, сообщила Госавтоинспекция Башкортостана.

На 22-м км дороги из Дюртюли в Буздяк 66-летний водитель «Шевроле Нива» выехал на встречку и влетел в «Рено Каптюр» под управлением 39-летнего водителя. Пенсионер погиб на месте, а 54-летний пассажир «Рено» был экстренно госпитализирован. Теперь за его жизнь и здоровью сражаются медики.

Фото: tg/Госавтоинспекция Башкортостана

На кадрах Госавтоинспекции видно последствия аварии, произошедшей на заснеженной дороге: автомобиль «Шевроле» имеет серьёзные повреждения в передней части — капот смят, двери открыты, а сам автомобиль откинуло на обочину.

Госавтоинспекция Башкортостана напоминает водителям, что в зимний сезон и в условиях гололеда стоит быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах.

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