«Шевроле» вылетел под «Рено» — есть жертвы

Posted 16 декабря, 13:48
Published 16 декабря, 13:48
Modified 16 декабря, 16:04
Updated 16 декабря, 16:04
На 22-м км дороги из Дюртюли в Буздяк 66-летний водитель «Шевроле Нива» выехал на встречку и влетел в «Рено Каптюр» под управлением 39-летнего водителя. Пенсионер погиб на месте, а 54-летний пассажир «Рено» был экстренно госпитализирован. Теперь за его жизнь и здоровью сражаются медики.
На кадрах Госавтоинспекции видно последствия аварии, произошедшей на заснеженной дороге: автомобиль «Шевроле» имеет серьёзные повреждения в передней части — капот смят, двери открыты, а сам автомобиль откинуло на обочину.
Госавтоинспекция Башкортостана напоминает водителям, что в зимний сезон и в условиях гололеда стоит быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах.
Ранее Mkset сообщил о страшной аварии с большегрузом на трассе М-5 из-за уснувшего водителя.