Шашлычники и мясники оказались в дефиците

Posted 16 декабря, 19:09
Published 16 декабря, 19:09
Modified 16 декабря, 20:21
Updated 16 декабря, 20:21
Так, по словам экспертов, с января по ноябрь 2024 года востребованность специалистов ресторанной сферы выросла на 45% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.
Больше всего число вакансий увеличилось для работников кухни — на 52%. В то же время официанты и другой персонал зала стал востребованнее на 26%. Если поварам теперь готовы в среднем платить ₽67,9 тыс., то их коллегам, принимающим заказы и следящим за порядком в зале, то есть официантам — ₽50,1 тыс.
Между тем самые высокие зарплатные предложения — у мясников. Они в среднем получают ₽96,5 тыс. Число вакансий оказалось практически в два раза больше, чем в 2023 году. На втором месте — буфетчик с 48,3 тыс. На этих специалистов спрос вырос на 76%. Стоит заметить, что аналитики не учитывали чаевые, которые получают работники сферы.
Ранее Mkset называл топ-3 уфимских работодателя и топ-6 вакансий города с самым высокими зарплатами.