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Posted 16 декабря, 19:09

Published 16 декабря, 19:09

Modified 16 декабря, 20:21

Updated 16 декабря, 20:21

В Уфе вырос спрос на работников общепита

Шашлычники и мясники оказались в дефиците

16 декабря 2024, 19:09
Фото: mkset.ru.

В Уфе вырос спрос на работников общепита

Работодатели многократно увеличили число объявлений на работу в сфере общественного питания — исследованием аналитики «Авито» поделились с Mkset во вторник, 17 декабря.
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Так, по словам экспертов, с января по ноябрь 2024 года востребованность специалистов ресторанной сферы выросла на 45% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

Больше всего число вакансий увеличилось для работников кухни — на 52%. В то же время официанты и другой персонал зала стал востребованнее на 26%. Если поварам теперь готовы в среднем платить ₽67,9 тыс., то их коллегам, принимающим заказы и следящим за порядком в зале, то есть официантам — ₽50,1 тыс.

Между тем самые высокие зарплатные предложения — у мясников. Они в среднем получают ₽96,5 тыс. Число вакансий оказалось практически в два раза больше, чем в 2023 году. На втором месте — буфетчик с 48,3 тыс. На этих специалистов спрос вырос на 76%. Стоит заметить, что аналитики не учитывали чаевые, которые получают работники сферы.

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Ранее Mkset называл топ-3 уфимских работодателя и топ-6 вакансий города с самым высокими зарплатами.

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