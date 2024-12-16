Шашлычники и мясники оказались в дефиците

Больше всего число вакансий увеличилось для работников кухни — на 52%. В то же время официанты и другой персонал зала стал востребованнее на 26%. Если поварам теперь готовы в среднем платить ₽67,9 тыс., то их коллегам, принимающим заказы и следящим за порядком в зале, то есть официантам — ₽50,1 тыс.