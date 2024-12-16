Sentiss предлагает решения для защиты зрения в эпоху цифрового стресса

Posted 16 декабря, 06:51
Published 16 декабря, 06:51
Modified 16 декабря, 06:51
Updated 16 декабря, 06:51
В рамках инициативы создаются образовательные видеоматериалы, посвященные способам сохранения здоровья глаз при частом использовании электронных устройств. Эти материалы учитывают актуальные проблемы зрения у детей и подростков, а также соответствуют современным тенденциям, пишут newizv.ru.
По информации Ассоциации врачей-офтальмологов, в прошлом году в России у 12% детей в возрасте от нуля до четырнадцати лет (3,2 миллиона человек) были выявлены различные нарушения зрения. Среди подростков 15 — 17 лет этот показатель достиг 23%. Около 25% выпускников школ сталкиваются с проблемами зрения.
Генеральный директор компании Sentiss Елена Платонова подчеркнула, что осведомленность о проблеме и своевременное обращение к врачу значительно повышают шансы на успешное лечение глазных заболеваний. Современные технологии и методы диагностики позволяют выявлять нарушения на ранних стадиях. Кроме того, существуют профилактические меры, такие как упражнения для глаз. Набирает популярность телемедицина, которая делает консультации более доступными.
Проблема зрения актуальна и для пожилых людей. Согласно данным Минздрава, в России 1,4 миллиона пациентов страдают глаукомой, но еще примерно 500 тысяч человек могут иметь это заболевание, не зная об этом.
Кроме того, зрение может ухудшаться из-за других заболеваний. Дмитрий Майчук, заведующий отделом терапевтической офтальмологии МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Фёдорова, отметил, что хламидийный конъюнктивит может указывать на системное заболевание.
Офтальмолог Галина Чернакова, заведующая поликлиническим отделением Московского городского офтальмологического центра ММНКЦ имени С. П. Боткина, обратила внимание на то, что скрытые зубные патологии, такие как пульпит и периодонтит, тоже могут провоцировать глазные заболевания.