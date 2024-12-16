Sentiss предлагает решения для защиты зрения в эпоху цифрового стресса

По информации Ассоциации врачей-офтальмологов, в прошлом году в России у 12% детей в возрасте от нуля до четырнадцати лет (3,2 миллиона человек) были выявлены различные нарушения зрения. Среди подростков 15 — 17 лет этот показатель достиг 23%. Около 25% выпускников школ сталкиваются с проблемами зрения.