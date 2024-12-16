mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 16:45

Published 16 декабря, 16:45

Modified 16 декабря, 20:32

Updated 16 декабря, 20:32

Уфимцев просят забыть прошлые обиды

Секрет счастливой жизни раскрыла психолог из Уфы

16 декабря 2024, 16:45
Фото: 1MI.

Уфимцев просят забыть прошлые обиды

Как жить сегодняшним днём и не испытывать страха перед будущим — на эти и другие вопросы ответила уфимский психолог Алиса Курамшина в понедельник, 16 декабря, сообщает UfaTime.

По мнению специалиста, сильнее всего в сегодняшнем мире мешает наслаждаться моментом быстрый ход событий. Предсказать будущее становится всё тяжелее, а многие люди находят избавление от тревог в ностальгии.

Психолог считает, однако, что искать радость и особый смысл следует в каждом моменте — именно это означает «жить сегодняшним днём». Тогда можно будет смело строить планы на будущее, не боясь неизвестности. Важно быть при этом не беззаботным, а, напротив, заботиться о своём настоящем.

Воспоминания о хорошем хоть и помогают вдохновиться или найти утешение, но чрезмерная ностальгия, как и тревога о будущем, одинаково отвлекают от настоящего. Важно уметь отпустить своё прошлое и не зацикливаться на нём.

«Звоночки» алкоголизма назвала врач из Уфы
Узнать подробнее

Ранее, как сообщал Mkset, врач-психолог из Башкирии рассказывала о первых признаках проблем с алкоголем.

Читайте также:
«Звоночки» алкоголизма назвала врач из УфыВрачи назвали опасные недуги уфимских курильщиковЧисло случаев ОРВИ растёт в Башкирии
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Алкоголь#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Психология#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Врачи#Белебей#Мелеуз#Планы#Страх#Ностальгия#Счастье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика