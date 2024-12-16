Секрет счастливой жизни раскрыла психолог из Уфы

Психолог считает, однако, что искать радость и особый смысл следует в каждом моменте — именно это означает «жить сегодняшним днём». Тогда можно будет смело строить планы на будущее, не боясь неизвестности. Важно быть при этом не беззаботным, а, напротив, заботиться о своём настоящем.