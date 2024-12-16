Секрет счастливой жизни раскрыла психолог из Уфы

Posted 16 декабря, 16:45
Published 16 декабря, 16:45
Modified 16 декабря, 20:32
Updated 16 декабря, 20:32
По мнению специалиста, сильнее всего в сегодняшнем мире мешает наслаждаться моментом быстрый ход событий. Предсказать будущее становится всё тяжелее, а многие люди находят избавление от тревог в ностальгии.
Психолог считает, однако, что искать радость и особый смысл следует в каждом моменте — именно это означает «жить сегодняшним днём». Тогда можно будет смело строить планы на будущее, не боясь неизвестности. Важно быть при этом не беззаботным, а, напротив, заботиться о своём настоящем.
Воспоминания о хорошем хоть и помогают вдохновиться или найти утешение, но чрезмерная ностальгия, как и тревога о будущем, одинаково отвлекают от настоящего. Важно уметь отпустить своё прошлое и не зацикливаться на нём.
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