Сегодня в Уфе: суровая погода, любимый рэп Мавлиева и детский сад для студентов

Скорость ветра составит от 9 до 14 м/с, местами его порывы могут достигнуть и опасных 17 м/с. Когда ветер поднимается, не советуем ходить под городскими ёлками — минувший вечер показал, что в любой момент они могут упасть, как случилось в Черниковке.