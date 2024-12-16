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Posted 16 декабря, 19:39

Published 16 декабря, 19:39

Modified 16 декабря, 21:04

Updated 16 декабря, 21:04

Сегодня в Уфе: суровая погода, любимый рэп Мавлиева и детский сад для студентов

Сегодня в Уфе: суровая погода, любимый рэп Мавлиева и детский сад для студентов

16 декабря 2024, 19:39
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
Дайджест Mkset ко вторнику, 17 декабря.

Погода в Уфе

Во вторник, 17 декабря, в столице Башкирии ожидается умеренная облачность. Всю ночь будет метель, днём обильность осадков несколько снизится. Однако, тем не легче — на дорогах водителей ждут заносы, гололёд и накат.

Скорость ветра составит от 9 до 14 м/с, местами его порывы могут достигнуть и опасных 17 м/с. Когда ветер поднимается, не советуем ходить под городскими ёлками — минувший вечер показал, что в любой момент они могут упасть, как случилось в Черниковке.

Температура воздуха ночью опустится до не самых морозных -4°C… -6°C, днём же потеплеет до -2°C… -4°C.

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Отключения воды в Уфе

Во вторник, 17 декабря, проблемы с ЖКХ возникнут в Кировском районе.

С 10:00 17 декабря до 09:00 18 декабря:

  • Гоголя, 29 (9 и 25 этажи);
  • Аксакова, 53;
  • Свердлова, 72/1, 74;
  • Менделеева, 137, 137/2, 139/1;
  • Бакалинская, 13/3, 15/1.

Итого: шесть узлов холодного водоснабжения, два общежития, подстанция, котельная, магазин, три кафе и две организации.

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Перекрытия дорог в Уфе

  • Капитальный ремонт Шакшинского моста продолжается — две из четырёх полос путепровода остаются закрытыми вплоть до конца декабря. С точной датой полноценного запуска моста власти региона пока не определились;
  • На улице Ульяновых до 23 декабря закрыта половина проезжей части — на отрезке от дома №65/1 до проходной КПП;
  • На улице Пархоменко закрыты 2/3 чётной полосы проезжей части до 28 декабря;
  • Крайне правая полоса улицы Гвардейской в районе дома №38 также закрыта до 28 декабря.
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В Уфе выберут лучших врачей

Во вторник, 17 декабря в Уфе пройдет церемония награждения победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший врач года». В минувшем году на конкурс было представлено 247 работ.

Коллективы больниц и других медорганизаций региона выдвинули специалистов в 29 номинациях. По итогам голосования определены 28 победителей, которые прошли в третий этап конкурса, и 84 призера, получившие денежные вознаграждения.

Место проведения: г. Уфа, ул. Цюрупы д. 7, Sheratonplaza Ufa Congress, зал «Националь». Начало в 11:00.

Мэр Уфы ответил на детские вопросы
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Мэр Уфы ответил на детские вопросы

Глава администрации башкирской столицы в понедельник, 16 декабря, провёл пресс-конференцию к завершению Года семьи в России.

Примечательно было то, что в ходе мероприятия отвечал градоначальник Ратмир Мавлиев на вопросы от детей.

Подрастающему поколению градоначальник на протяжении часа отвечал, что такое быть взрослым, когда в Уфе будут нормальные дороги, о своих музыкальных вкусах и на множество других вопросов.

Уфимский вуз открыл детсад
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Уфимский вуз открыл детсад

В Уфимском университете науки и технологий тем временем появилась первая специальная комната для детей студентов.

Теперь родители-студенты могут оставить своих малышей под присмотром воспитателей, чтобы без волнения за своих чад посещать лекции и семинары.

Светлая комната оборудована всем необходимым: книжки, игрушки, телевизор с мультиками и умывальники. Всего для детей в вузе выделили помещение в 118,1 квадратов, а потратили на обустройство комнаты ₽2,4 млн.

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