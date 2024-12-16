Сегодня в Уфе: суровая погода, любимый рэп Мавлиева и детский сад для студентов

Posted 16 декабря, 19:39
Published 16 декабря, 19:39
Modified 16 декабря, 21:04
Updated 16 декабря, 21:04
Во вторник, 17 декабря, в столице Башкирии ожидается умеренная облачность. Всю ночь будет метель, днём обильность осадков несколько снизится. Однако, тем не легче — на дорогах водителей ждут заносы, гололёд и накат.
Скорость ветра составит от 9 до 14 м/с, местами его порывы могут достигнуть и опасных 17 м/с. Когда ветер поднимается, не советуем ходить под городскими ёлками — минувший вечер показал, что в любой момент они могут упасть, как случилось в Черниковке.
Температура воздуха ночью опустится до не самых морозных -4°C… -6°C, днём же потеплеет до -2°C… -4°C.
Во вторник, 17 декабря, проблемы с ЖКХ возникнут в Кировском районе.
С 10:00 17 декабря до 09:00 18 декабря:
Итого: шесть узлов холодного водоснабжения, два общежития, подстанция, котельная, магазин, три кафе и две организации.
Во вторник, 17 декабря в Уфе пройдет церемония награждения победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший врач года». В минувшем году на конкурс было представлено 247 работ.
Коллективы больниц и других медорганизаций региона выдвинули специалистов в 29 номинациях. По итогам голосования определены 28 победителей, которые прошли в третий этап конкурса, и 84 призера, получившие денежные вознаграждения.
Место проведения: г. Уфа, ул. Цюрупы д. 7, Sheratonplaza Ufa Congress, зал «Националь». Начало в 11:00.
Глава администрации башкирской столицы в понедельник, 16 декабря, провёл пресс-конференцию к завершению Года семьи в России.
Примечательно было то, что в ходе мероприятия отвечал градоначальник Ратмир Мавлиев на вопросы от детей.
Подрастающему поколению градоначальник на протяжении часа отвечал, что такое быть взрослым, когда в Уфе будут нормальные дороги, о своих музыкальных вкусах и на множество других вопросов.
В Уфимском университете науки и технологий тем временем появилась первая специальная комната для детей студентов.
Теперь родители-студенты могут оставить своих малышей под присмотром воспитателей, чтобы без волнения за своих чад посещать лекции и семинары.
Светлая комната оборудована всем необходимым: книжки, игрушки, телевизор с мультиками и умывальники. Всего для детей в вузе выделили помещение в 118,1 квадратов, а потратили на обустройство комнаты ₽2,4 млн.