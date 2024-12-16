Путин поставил перед Башкирией задачу на ₽515 млн

Создание такого центра стало возможным благодаря выделению 515 миллионов рублей из федерального бюджета. Президент России Владимир Путин обозначил важность внедрения передовых технологий в промышленность как одну из ключевых задач для достижения технологического суверенитета страны. В связи с этим Радий Хабиров подчеркнул необходимость системной работы в этом направлении.