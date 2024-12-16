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Posted 16 декабря, 11:00

Published 16 декабря, 11:00

Modified 16 декабря, 16:43

Updated 16 декабря, 16:43

В Уфе создают центр БПЛА

Путин поставил перед Башкирией задачу на ₽515 млн

16 декабря 2024, 11:00
Фото: tg/Радий Хабиров.

В Уфе создают центр БПЛА

В Башкортостане открылся уникальный Центр по разработке сервоприводов, сообщает в понедельник, 16 декабря, Глава РБ Радий Хабиров.

Как стало известно, в Уфе был запущен Центр по разработке сервоприводов, созданный на базе инженерной школы «Моторы будущего». Основная цель центра — производство электродвигателей, электрогенераторов и систем управления для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), робототехнических комплексов и других современных технологий.

— Центр представляет собой производство замкнутого цикла, что означает наличие всех необходимых этапов — от разработки до испытаний. На данный момент здесь уже выпускаются электродвигатели и генераторы для различных моделей беспилотников и наземной техники. Это делает его единственным подобным центром компетенций в стране, — отметил руководитель региона Радий Хабиров.

Создание такого центра стало возможным благодаря выделению 515 миллионов рублей из федерального бюджета. Президент России Владимир Путин обозначил важность внедрения передовых технологий в промышленность как одну из ключевых задач для достижения технологического суверенитета страны. В связи с этим Радий Хабиров подчеркнул необходимость системной работы в этом направлении.

Фото: Радий Хабиров

Как ранее сообщал Mkset, работникам одной из башкирских строительных компаний удалось частично вернуть задолженность по заработной плате после обращения к Владимиру Путину.

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