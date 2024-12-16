Производители авто помогают создавать качественное масло для двигателей

В научно-исследовательских центрах компании осуществляются предварительная разработка состава и воспроизведение формулы изделия. На этом этапе проверяются совместимость масла и пакета добавок, состоящего максимум из 15 компонентов. Следующим шагом становятся лабораторные испытания, на которых рецептура тестируется на соответствие техническим требованиям и заявленным характеристикам.