Производители авто помогают создавать качественное масло для двигателей

Posted 16 декабря, 15:18
Published 16 декабря, 15:18
Modified 16 декабря, 15:18
Updated 16 декабря, 15:18
Сотрудничество нефтяных компаний с известными автомобильными брендами также способствует повышению доверия потребителей к продукции, пишет newsnn.ru.
В последние два года на рынке моторных масел в нашей стране произошли значительные изменения. Вместо ушедших иностранных марок, таких как Total, Shell, Mobil и Castrol, покупатели стали предпочитать крупных российских производителей.
На примере моторных масел ЛУКОЙЛ можно рассмотреть процесс разработки и производства смазочных материалов для автопроизводителей. Этот процесс можно условно разбить на несколько этапов.
нефтеперерабатывающие комплексы компании позволяют извлекать максимальное количество ценных компонентов из углеводородов. Первичная переработка нефти проводится на атмосферных и вакуумных установках, после чего осуществляются более глубокие методы очищения.
На следующем этапе участие принимают автопроизводители, создающие новые двигатели, соответствующие экологическим требованиям. Они указывают спецификации масел, необходимые физико-химические характеристики и эксплуатационные свойства для новых агрегатов. Эти спецификации становятся основой для инженеров и химиков ЛУКОЙЛа при создании формулы масла.
В научно-исследовательских центрах компании осуществляются предварительная разработка состава и воспроизведение формулы изделия. На этом этапе проверяются совместимость масла и пакета добавок, состоящего максимум из 15 компонентов. Следующим шагом становятся лабораторные испытания, на которых рецептура тестируется на соответствие техническим требованиям и заявленным характеристикам.
После успешных лабораторных тестов проводятся стендовые испытания. Масло проходит многоступенчатую проверку в двигателях как в собственных, так и в независимых лабораториях. Завершающий этап включает тестирование в реальных условиях.
Только после прохождения всех этих этапов производитель моторного масла может указывать на упаковке и в техническом описании продукта соответствие конкретным спецификациям. Также возможно включение смазочного материала в руководство пользователя автомобиля.
Однако зачастую производители упоминают в руководстве лишь отраслевую спецификацию API/ACEA/ILSAC и вязкость масла. Учитывая все вышеперечисленные параметры, покупатель сможет выбрать смазочный материал, который наилучшим образом соответствует именно его автомобилю.