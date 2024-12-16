Потанин: Бизнесу нужно инвестировать несмотря на санкции и ставку

Posted 16 декабря, 06:23
Published 16 декабря, 06:23
Modified 16 декабря, 06:23
Updated 16 декабря, 06:23
Как отметил Потанин, санкционное давление и курс рубля осложняют ситуацию, в комплексе это оказывает влияние на макроэкономическую стабильность. И этими факторами вызовы, которые стоят перед отечественной экономикой, не ограничиваются. Президент «Норникеля» подчеркнул, что по-прежнему есть сложности с доступом к оборудованию и к технологиям, и это сказывается на инвестиционных процессах, замедляя их. Потанин поделился мнением, что с такими вызовами импортозамещение не может справиться на 100%, так что Россия в любом случае будет оставаться участником мировых процессов разделения труда.
При этом Владимир Потанин обратился к российскому бизнесу с призывом продолжать инвестирование, отметив, что это нужно делать «терпеливо», за счет «задействования правильных рыночных инструментов», и ими еще предстоит «научиться пользоваться».
«Норникель», как отметил Потанин, несмотря на корректировку инвестиционной программы, настроен на развитие стратегии умеренного роста, укрепление связей с партнерами из Китая и на расширение производства внутри страны.
Владимир Потанин напомнил, что кроме производства за рубежом развивается производство и в России. Так, в Норильске не просто сохраняется объем плавильных мощностей — он увеличивается за счет расширения Надеждинского металлургического завода. Благодаря коррекции программы и ответа на вызовы, указанные правительством, предприятию удалось получить поддержку.
Глава «Норникеля» напомнил, что для получения государственной поддержки предприятие выполнило основные задачи — сохранило компетенции, рабочие места и налоговую базу.
В числе приоритетов предприятия Потанин выделил выполнение экологических обязательств. Он рассказал, что на Надеждинском металлургическом заводе реализуется программа по снижению выбросов диоксида серы, проект «Чистый воздух» в Норильске обеспечил заметные результаты.
Владимир Потанин также подчеркнул, что непростой для страны период удается преодолевать во многом благодаря эффективной работе бизнеса: он показал себя в качестве эффективного партнера государства в том, что касается решения социальных и экономических задач.