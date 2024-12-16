Потанин: Бизнесу нужно инвестировать несмотря на санкции и ставку

Как отметил Потанин, санкционное давление и курс рубля осложняют ситуацию, в комплексе это оказывает влияние на макроэкономическую стабильность. И этими факторами вызовы, которые стоят перед отечественной экономикой, не ограничиваются. Президент «Норникеля» подчеркнул, что по-прежнему есть сложности с доступом к оборудованию и к технологиям, и это сказывается на инвестиционных процессах, замедляя их. Потанин поделился мнением, что с такими вызовами импортозамещение не может справиться на 100%, так что Россия в любом случае будет оставаться участником мировых процессов разделения труда.