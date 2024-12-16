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Posted 16 декабря, 07:42

Published 16 декабря, 07:42

Modified 16 декабря, 16:59

Updated 16 декабря, 16:59

Пассажирский автобус разбился на трассе в Башкирии

Пассажирский автобус разбился на трассе в Башкирии

16 декабря 2024, 07:42
Фото: mkset.ru.
В Стерлитамакском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, сообщает в понедельник, 16 декабря, Госавтоинспекция РБ.

Авария произошла на 117 километре автодороги Уфа-Оренбург. Как стало известно, 18-летний водитель «Фольксваген Джетта», двигавшийся из Оренбурга в Уфу, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Форд Транзит». По информации, автобус не находился на маршруте, однако в нем оказались два пассажира.

— На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. В результате столкновения пострадали водитель и один из пассажиров легкового автомобиля, которые получили легкие ушибы, но от госпитализации оба отказались. В автобусе находились три мужчины, один из которых также получил незначительные травмы, — сообщили автоинспекторы.
Фото: МЧС России

Фотографии с места аварии показывают, что транспортные средства сильно пострадали, особенно легковой автомобиль, который оказался в весьма плачевном состоянии. Экстренные службы продолжают работать на месте, устанавливая причины произошедшего.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на проспекте Октября произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

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