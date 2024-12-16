Пассажирский автобус разбился на трассе в Башкирии

Авария произошла на 117 километре автодороги Уфа-Оренбург. Как стало известно, 18-летний водитель «Фольксваген Джетта», двигавшийся из Оренбурга в Уфу, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Форд Транзит». По информации, автобус не находился на маршруте, однако в нем оказались два пассажира.