Пассажирский автобус разбился на трассе в Башкирии

Posted 16 декабря, 07:42
Published 16 декабря, 07:42
Modified 16 декабря, 16:59
Updated 16 декабря, 16:59
Авария произошла на 117 километре автодороги Уфа-Оренбург. Как стало известно, 18-летний водитель «Фольксваген Джетта», двигавшийся из Оренбурга в Уфу, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Форд Транзит». По информации, автобус не находился на маршруте, однако в нем оказались два пассажира.
— На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. В результате столкновения пострадали водитель и один из пассажиров легкового автомобиля, которые получили легкие ушибы, но от госпитализации оба отказались. В автобусе находились три мужчины, один из которых также получил незначительные травмы, — сообщили автоинспекторы.
Фотографии с места аварии показывают, что транспортные средства сильно пострадали, особенно легковой автомобиль, который оказался в весьма плачевном состоянии. Экстренные службы продолжают работать на месте, устанавливая причины произошедшего.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на проспекте Октября произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля.