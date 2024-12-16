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Posted 16 декабря, 20:36

Published 16 декабря, 20:36

Modified 16 декабря, 21:03

Updated 16 декабря, 21:03

В Уфе подняли упавшую огромную ель

Новый год вернули в Уфу

16 декабря 2024, 20:36
Фото: Управление гражданской защиты Уфы.

В Уфе подняли упавшую огромную ель

Сюжет
Праздник
Власти башкирской столицы вечером понедельника, 16 декабря, устранили последствия неприятного инцидента — отчитался глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Напомним, как ранее сообщал Mkset, в микрорайоне Черниковка из-за сильных порывов ветра свалилась 25-метровая ель — чудом никого не оказалось поблизости, и дерево никого не убило и не покалечило.

В Уфе на площади упала 25-метровая ель
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Как сообщил глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов, ёлку уже вернули на место, однако весь праздничный наряд новогоднего дерева пришлось убрать. Вновь вернут игрушки и гирлянды только днём вторника, 17 декабря.

Впрочем, в ближайшее время местные жители, а в особенности очевидцы случившегося, скорее всего, многострадальную ель будут обходить стороной.

Отметить стоит и то, что делами в парке может заинтересоваться региональная прокуратура — последствия проявленной халатности в следующий раз могут быть куда плачевнее.

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