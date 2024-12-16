Новый год вернули в Уфу

Posted 16 декабря, 20:36
Published 16 декабря, 20:36
Modified 16 декабря, 21:03
Updated 16 декабря, 21:03
Напомним, как ранее сообщал Mkset, в микрорайоне Черниковка из-за сильных порывов ветра свалилась 25-метровая ель — чудом никого не оказалось поблизости, и дерево никого не убило и не покалечило.
Как сообщил глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов, ёлку уже вернули на место, однако весь праздничный наряд новогоднего дерева пришлось убрать. Вновь вернут игрушки и гирлянды только днём вторника, 17 декабря.
Впрочем, в ближайшее время местные жители, а в особенности очевидцы случившегося, скорее всего, многострадальную ель будут обходить стороной.
Отметить стоит и то, что делами в парке может заинтересоваться региональная прокуратура — последствия проявленной халатности в следующий раз могут быть куда плачевнее.