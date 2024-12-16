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Posted 16 декабря, 19:42

Published 16 декабря, 19:42

Modified 16 декабря, 19:44

Updated 16 декабря, 19:44

Новый фильм LIFE проекта «Новый мир» посвящен союзу России и Индонезии

Новый фильм LIFE проекта «Новый мир» посвящен союзу России и Индонезии

16 декабря 2024, 19:42
Фото: LIFE doc.
Редакция LIFE doc презентовала фильм в рамках цикла «Новый мир», который посвящен культурным, историческим и экономическим связям между Россией и Индонезией.

В этом выпуске подчеркиваются уникальность взаимодействия двух стран, их богатое наследие и возможности для будущего сотрудничества.

Индонезия, ныне являющаяся одной из ведущих экономик мира, поддерживает отношения с Россией на протяжении многих лет. История этих связей началась в конце XIX века, когда в Джакарте (тогда Батавии) было открыто первое российское консульство. В советский период отношения достигли нового уровня — СССР оказал помощь стране в строительстве стадионов, дорог и больниц, сообщает life.ru.

По словам Пахала Нуграха Мансури, который до октября 2024 года был заместителем министра иностранных дел Индонезии, Россия стала одной из первых стран, признавших независимость Индонезии. Он также отметил, что россияне и индонезийцы обладают общими ценностями и исторической дружбой.

Фильм подчеркивает, что совместные проекты с Россией, такие как цифровизация экономики и строительство плавучих АЭС, занимают важное место в развитии Индонезии. Культурное сотрудничество между странами также находится на пике.

Никита Шиликов, руководитель Русского дома в Джакарте, отметил, что природа Индонезии удивительна, а жители очень дружелюбны и открыты к общению с россиянами. Это настроение ощущается повсюду. Он добавил, что индонезийцы проявляют искренний и живой интерес к России и стремятся учиться не только благодаря государственным программам, но и готовы финансировать свое образование самостоятельно.

Индонезийцы действительно проявляют теплые чувства к культуре и политике России. Вахид Суприяди, чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России в 2016–2020 годах, утверждает, что местные жители восхищаются Владимиром Путиным, считая его обладателем уникальных качеств и настоящим лидером, за которым стоит идти. Он также отметил, что в Индонезии высоко ценят Путина за его поддержку мусульман и за то, что россияне разделяют многие ценности, близкие индонезийцам.

С каждым годом Индонезия становится все более популярным туристическим направлением. В 2023 году страну посетили 160 тысяч россиян, а с осени 2024 года стартовали прямые рейсы из Москвы на Бали. В фильме подчеркиваются природные и культурные богатства страны, которые привлекают туристов: от национального стадиона в Джакарте, построенного при содействии СССР, до современных инфраструктурных проектов, символизирующих дух дружбы между народами.

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