Индонезийцы действительно проявляют теплые чувства к культуре и политике России. Вахид Суприяди, чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России в 2016–2020 годах, утверждает, что местные жители восхищаются Владимиром Путиным, считая его обладателем уникальных качеств и настоящим лидером, за которым стоит идти. Он также отметил, что в Индонезии высоко ценят Путина за его поддержку мусульман и за то, что россияне разделяют многие ценности, близкие индонезийцам.