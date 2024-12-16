mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 10:26

Published 16 декабря, 10:26

Modified 16 декабря, 16:48

Updated 16 декабря, 16:48

Символ 2025 года вывели в Уфе

Новогодняя золотая уникальная змея поселилась в Уфе

16 декабря 2024, 10:26
Фото: УУНиТ.

Символ 2025 года вывели в Уфе

В столице Башкирии появился очаровательный питон, единственный в своем роде в России, сообщает в понедельник, 16 декабря, пресс-служба УУНиТ.

Заведующий учебно-научной зоологической лабораторией ИПЧ Александр Гладких вывел золотистого питона, самостоятельно занимаясь выхаживанием потомства. По словам пресс-службы Уфимского университета, змея — настоящая красавица. Открытие нового террариума, в котором будет жить уникальный питон, запланировано на февраль 2025 года.

— Наш ученый вывел единственное потомство питонов в России. Рожал и выхаживал дома, — добавляют в пресс-службе Уфимского университета науки и технологий.

Стоит отметить, что наступающий 2025 год по восточному календарю — год Зеленой Деревянной Змеи. Эксперты считают, что год Змеи должен пройти относительно спокойно, так как это животное стремится к спокойствию и не терпит нарушения своего комфорта.

Как ранее сообщал Mkset, знаменитый башкирский бобер, а также строитель нацпарка, завершил последние приготовления к зимнему сезону.

В нацпарке «Башкирия» строят дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Уснувший за рулем водитель попал в страшное ДТП в БашкирииТри трассы закрыли в БашкирииСледком займется извинениями перед нацистами в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Наука#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Университет#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Питон#Змея#Зеленая Деревянная Змея#Террариум
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика