Новогодняя золотая уникальная змея поселилась в Уфе

Posted 16 декабря, 10:26
Published 16 декабря, 10:26
Modified 16 декабря, 16:48
Updated 16 декабря, 16:48
Заведующий учебно-научной зоологической лабораторией ИПЧ Александр Гладких вывел золотистого питона, самостоятельно занимаясь выхаживанием потомства. По словам пресс-службы Уфимского университета, змея — настоящая красавица. Открытие нового террариума, в котором будет жить уникальный питон, запланировано на февраль 2025 года.
— Наш ученый вывел единственное потомство питонов в России. Рожал и выхаживал дома, — добавляют в пресс-службе Уфимского университета науки и технологий.
Стоит отметить, что наступающий 2025 год по восточному календарю — год Зеленой Деревянной Змеи. Эксперты считают, что год Змеи должен пройти относительно спокойно, так как это животное стремится к спокойствию и не терпит нарушения своего комфорта.
Как ранее сообщал Mkset, знаменитый башкирский бобер, а также строитель нацпарка, завершил последние приготовления к зимнему сезону.