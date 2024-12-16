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Posted 16 декабря, 10:41

Published 16 декабря, 10:41

Modified 16 декабря, 16:44

Updated 16 декабря, 16:44

Зимнее ненастье ожидают в Уфе

Непогода обрушится вечером на Уфу

16 декабря 2024, 10:41
Фото: 1MI.

Зимнее ненастье ожидают в Уфе

С вечера понедельника, 16 декабря, в столице Башкирии ожидается настоящая зимняя буря, которая может создать немало проблем для горожан, сообщает БашУГМС.

По прогнозам синоптиков, с 20:00 16 декабря до 20:00 17 декабря в столице Башкортостана будет облачная погода с осадками. Ночью и днем ожидается снег. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, что может значительно усложнить передвижение по городу. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 м/с, а местами порывы могут достигать 17 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -4… -6°С, а днем будет немного теплее — от -2 до -4°С. Такие условия создают риск не только для пешеходов, но и для водителей. Спасатели УГЗ Уфы настоятельно рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями и хрупкими конструкциями из-за сильного ветра и возможных падений снега.

Как ранее сообщал Mkset, снегопад и метель заставили власти Башкирии ограничить движение по нескольким важным автодорогам.

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