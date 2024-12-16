Непогода обрушится вечером на Уфу

Температура воздуха ночью опустится до -4… -6°С, а днем будет немного теплее — от -2 до -4°С. Такие условия создают риск не только для пешеходов, но и для водителей. Спасатели УГЗ Уфы настоятельно рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями и хрупкими конструкциями из-за сильного ветра и возможных падений снега.