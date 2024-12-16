Непогода обрушится вечером на Уфу

Posted 16 декабря, 10:41
Published 16 декабря, 10:41
Modified 16 декабря, 16:44
Updated 16 декабря, 16:44
По прогнозам синоптиков, с 20:00 16 декабря до 20:00 17 декабря в столице Башкортостана будет облачная погода с осадками. Ночью и днем ожидается снег. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, что может значительно усложнить передвижение по городу. Ветер юго-западный со скоростью 9-14 м/с, а местами порывы могут достигать 17 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до -4… -6°С, а днем будет немного теплее — от -2 до -4°С. Такие условия создают риск не только для пешеходов, но и для водителей. Спасатели УГЗ Уфы настоятельно рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями и хрупкими конструкциями из-за сильного ветра и возможных падений снега.
Как ранее сообщал Mkset, снегопад и метель заставили власти Башкирии ограничить движение по нескольким важным автодорогам.