Мэр Уфы ответил на детские вопросы

Posted 16 декабря, 19:24
Published 16 декабря, 19:24
Modified 16 декабря, 20:19
Updated 16 декабря, 20:19
Примечательно было то, что в ходе мероприятия отвечал градоначальник Ратмир Мавлиев на вопросы не от журналистов, а от детей.
Так, подрастающему поколению сити-менеджер рассказал, что же это такое — быть взрослым и когда сити-менеджер понял, что он больше не ребёнок.
— Мне кажется, все взрослые немного дети, пока есть наши родители. Момент, когда ты взрослеешь, довольно сложно описать. Кто-то рано взрослеет, кто-то — немного позже. Наверное, это тогда, когда ты принимаешь ответственность за свои действия. Это не когда тебе паспорт вручили, а когда ты понимаешь, что такое уважение к старшим, как нужно относиться к старшим и младшим, к незнакомым, к другим детям. Когда понимаешь, что нельзя всех обижать и делать всё, что ты хочешь — тогда ты становишься взрослым.
Сам Мавлиев признался, что старым себя не чувствует — с этим солидарны и его коллеги. Отметим, что глава городской администрации действительно является самым молодым мэром Уфы в истории — на момент публикации ему 35 лет.
Более «взрослый» вопрос задал Мавлиеву девятилетний уфимец Андрей. Мальчика заинтересовало, «когда в городе будут нормальные дороги». В ответ градоначальник отметил, что в этом году его команда неплохо, на его взгляд, постаралась в этой сфере. Среди проблемных участков, где ещё предстоит поработать, он назвал улицы Пугачёва, Рабкоров и Высотную.
Не обошлось и без вопроса о музыкальных вкусах Мавлиева. Сити-менеджер, полистав свой плейлист в смартфоне, признался, что слушает разную татарскую, башкирскую и русскую музыку, в том числе рэп и классическую музыку. Сам мэр Уфы в детстве занимался в хоре.
— Нет ничего плохого, что ребята слушают иностранную музыку, я тоже её слушаю. Это всё от настроения зависит.