Мэр Уфы ответил на детские вопросы

Более «взрослый» вопрос задал Мавлиеву девятилетний уфимец Андрей. Мальчика заинтересовало, «когда в городе будут нормальные дороги». В ответ градоначальник отметил, что в этом году его команда неплохо, на его взгляд, постаралась в этой сфере. Среди проблемных участков, где ещё предстоит поработать, он назвал улицы Пугачёва, Рабкоров и Высотную.